美軍發動10波攻擊！轟炸敘利亞ISIS多處據點　報復伏殺美軍

▲美軍2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」30多個目標發動10次打擊行動。（圖／翻攝自美國中央司令部，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）14日透過聲明表示，美軍在2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」（ISIS）30多個目標發動10次打擊行動。美方行動旨在報復去年12月13日造成2名美軍士兵及1名平民翻譯陣亡的伏擊事件，自那時以來，美軍已針對超過100個IS目標展開打擊，超過50名IS成員遭擊斃或俘虜。

發動10波打擊 鎖定武器庫

美聯社、天空新聞等報導，美軍這波最新的10次打擊行動鎖定的是武器庫與其他基礎設施，動用固定翼飛機、無人機等投放精確導引武器，旨在對伊斯蘭國殘餘勢力保持持續不斷的軍事壓力。

此次空襲是「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一部分，鷹眼打擊行動由總統川普2025年12月19日的指示下發起，回應12月13日巴爾米拉（Palmyra）伏擊事件。

此前，美軍已於1月27日至2月2日期間對ISIS通訊據點、關鍵後勤節點、武器庫進行5次打擊。

同袍命喪伏擊 美軍事報仇

美國的軍事行動起源於去年底一場血腥襲擊，當時造成中士托雷斯（Edgar Brian Torres-Tovar）、霍華德（William Nathaniel Howard）以及平民翻譯官薩卡特（Ayad Mansoor Sakat）身亡。

鷹眼打擊行動開始至今約執行2個月，美國擊斃或抓捕超過50名ISIS成員，並擊中超過100個IS目標。

另一方面，敘利亞國防部12日指出，敘利亞政府軍已正式接管該國東部由美軍掌控多年的坦夫（Al-Tanf）軍事基地。美軍也在13日完成把數千名IS囚犯從敘利亞送至伊拉克的任務，這批囚犯將在伊拉克接受審判。