國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

▲▼ 俄羅斯酷刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯拘留所存在駭人聽聞的酷刑，不光是電擊生殖器、動用水刑，甚至還被戴上防毒面具強迫窒息等手段折磨。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

每日郵報報導，俄羅斯關押烏克蘭戰俘的拘留所存在駭人聽聞的系統性酷刑，多處拘留中心已淪為恐怖煉獄，不光是電擊生殖器、動用水刑，甚至還被戴上防毒面具強迫窒息等手段折磨。許多獲釋回國的烏克蘭戰俘全身布滿傷痕，骨瘦如柴的駭人模樣與被俘前判若兩人，引發國際社會震驚。

在俄羅斯2022年2月戰爭爆發之後，先前主要關押婦孺的拘留中心變成對烏克蘭戰俘與平民人質的酷刑機器，這些人被蒙眼綑綁，搭乘塗著親普丁Z字軍卡來到此處，一抵達就被守衛拳打腳踢，只不過恐怖殘暴的虐待手法還在後頭。

▲▼ 烏克蘭赫爾松地區地下刑訊室。俄羅斯在占領期間用來折磨恐嚇囚犯的刑訊室。（圖／VCG）

▲圖為位在烏克蘭赫爾松地區地下刑訊室，是俄羅斯占領期間用來折磨恐嚇囚犯的地方。（示意圖／VCG）

毒氣面罩逼窒息　「普丁電話」電擊生殖器

聯合國掌握俄方廣泛且系統性酷刑的證據。受害者描述獄方會強迫囚犯戴上閥門關閉的「大象面罩」，限制氧氣流動，使其陷入窒息的境地。

士兵比列茨基（Viktor Biletskyi）目睹同室關押者丹尼洛（Danylo）受刑，「他們給丹尼洛戴上防毒面罩並電擊，讓他更快窒息，但一失去知覺就摘掉面罩。他們不讓他死，是要他受苦。」

在塔甘羅格拘留中心SIZO-2，烏克蘭囚犯常被帶入酷刑室，以倒吊、上銬、綑綁的狀態遭受毒打。此外，還有部分的人遭受電擊，設備是用蘇聯時代電池供電野戰電話TA-57，把電線連接至耳垂、鼻部或是生殖器上施以電擊，被稱為「普丁電話」。

▲▼ 俄羅斯酷刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄方透過性侵等手段強迫囚犯認罪或成為線人。（示意圖／達志影像／美聯社）

囚犯遭性侵　他被送上切肉台

女子希利克（Yelyzaveta Shylyk）先前是一名士兵，但被抓的時候早已是平民，她被警棍毆打全身、遭受電擊，受到性侵威脅並淪為犬隻攻擊的對象，「我被放在電椅上兩次……對方把裝置弄在我的腳趾之間，然後打開電流」。她還曾聽見對方說，電擊時間必須控制在2小時之內，因為一旦死亡就有更多文書工作要做。

烏軍首席醫務官拉布佐夫（Volodymyr Labuzov）曾被強行帶進鍋爐室，被推進用來加熱水的爐子，深度達腰部，接著被送上廚房的切肉台，受對方持刀威脅。

薩拉托夫的監獄醫院OTB-1則是其中一間性暴力酷刑的機構，至少有5名囚犯受害，遭到排泄物羞辱、被其他囚犯性侵，以及被用鈍物侵犯的過程。人權活動人士稱，這些暴行是由俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）和聯邦安全局（FSB）官員監管，他們雇用暴力囚犯施虐，並把過程拍下來，以此勒索受害者成為線人或強迫認罪。

人囚變得骨瘦如柴　體重掉36公斤

除了肢體暴力，俄方更將飢餓當作武器，大多數獲釋回到烏克蘭的戰俘都有一個共同點，即骨瘦如柴。烏克蘭組織「我想活下去」發布的影像顯示極其嚴重的飢餓案例，切爾諾貝利核電站高級管理人員羅曼（Roman Vasiliovich Gorilyk）被囚禁兩年多後獲釋時，每根脊椎骨清晰可見，看起來簡直不像人類，皮膚上滿是酷刑留下的傷痕。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）調查發現，超過80%的返烏囚犯抱怨食物不足，且往往是腐爛或含有沙子和小石子。有人形容食物被當作武器，他們被迫吞下過燙食物，灼傷口腔、舌頭和喉嚨。曾在軍樂隊擔任低音號手的沃洛迪米爾（Volodymyr Tsema-Bursov）在拘留所掉了36公斤。

網傳酷刑影像　割耳塞進嘴

俄羅斯的酷刑不僅針對烏克蘭人，2024年莫斯科音樂廳恐怖攻擊造成約150人死亡之後，4名嫌疑犯負傷出庭，其中一人甚至似乎已失去意識，且網路上還流傳4人遭酷刑逼供的影像。

根據一段網路流傳的影像，槍手拉賈巴利佐達（Saidakrami Murodali Rajabalizoda）被安全人員割下耳朵並塞進嘴裡強迫他吃掉，他的頭部鮮血直流，一塊皮肉從嘴中掉出。另一名嫌疑人則被拍到褲子被褪至膝蓋，生殖器遭受電擊，口吐白沫。

▼ 俄羅斯莫斯科音樂會恐攻槍手拉賈巴利佐達。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯莫斯科音樂會恐攻槍手拉賈巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）。（圖／達志影像／美聯社）

歐5國控納瓦尼遭箭毒蛙毒殺　俄：政治作秀

歐5國控納瓦尼遭箭毒蛙毒殺　俄：政治作秀

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）逝世滿兩週年，英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等5個歐洲盟國於14日發表聯合聲明，指控俄羅斯當局兩年前在北極圈流放地監禁納瓦尼期間，疑似使用南美洲「箭毒蛙」毒素將其殺害。對此，莫斯科當局強烈駁斥，稱這項指控完全是西方的政治宣傳騙局。

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

馬斯克切斷星鏈　俄軍通訊「一夕癱瘓」

馬斯克切斷星鏈　俄軍通訊「一夕癱瘓」

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄　烏選手遭取消冬奧資格

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄　烏選手遭取消冬奧資格

關鍵字：

酷刑俄羅斯

讀者迴響

