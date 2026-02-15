國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW車體爛毀　1男傷重不治

▲國3中和段轎車迴轉時，與同向的BMW發生碰撞，造成1人死亡。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

國道3號北向36.7公里處中和路段13日晚間11時46分發生車禍！詹姓男子(36歲)在出口匝道前外側路肩，不明原因突然迴轉打算往南行駛，結果與楊姓男子(40歲)駕駛的轎車發生碰撞，其中詹男送醫搶救後宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

初步了解，在北向車道的詹男，將車停在中和段出口匝道前外側路肩，打算迴轉，剛起步就與在中內車道的BMW發生碰撞，強大撞擊力道造成詹男車輛的左側車頭嚴重變形潰縮，經送往醫院搶救後仍於14日凌晨12時58分宣告不治，楊男輕傷無大礙。初步調查楊男無酒駕情事，詹男待抽血檢測，現場事故於12時49分排除，詳細肇事原因還有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人行車應遵守交通規則，注意號誌、標誌及標線，若錯過交流道出口，不可有逆向或倒車之行為，應下一個出口重新規規劃行駛路線，避免危及自身及其他用路人之安全，更容易釀成重大事故，誤上國道，應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛之安全。