台北街頭驚見「電動小火車」載娃過馬路！網笑：天龍人的鬆弛感

▲台北街頭出現利用電動手拉車串接手拉車方式，載著孩童過街，引發網友熱議。（翻攝自96s_kai@Threads ）

圖文／鏡週刊

台北市信義區光復南路上，有民眾直擊一對男女開著電手拉車，後方再接著露營手拉車載著小孩，像是小火車一樣，由斑馬線穿越路口。影片在社群平台曝光，有網友輕鬆看待，笑稱「天龍人的鬆弛感，火車嘟嘟嘟」，但也有網友認為有危險，提醒可能遇到一個小坑洞就會讓手拉車翻覆。

一名網友是在Threads發文，並分享行車紀錄器影像，只見在台北市信義區光復南路與光復南路420巷路口，一對男女坐在露營用電動手拉車上，後方串接一台手拉車，上頭還載著一名孩童，由斑馬線很快速通過路口。由於就像小火車般行駛，原PO發文寫道：「天龍人的鬆弛感，火車嘟嘟嘟」。

影片曝光引起熱議，網友雖然也覺得有趣，但仍為車上2大1小捏一把冷汗，紛紛留言表示，「這其實可以開單，因為我騎電動行李箱被警告過」、「小孩能活多久全憑運氣」、「命要夠硬才能坐，稍微卡到一個小坑就可能全倒」、「等等小朋友的車脫軌就不好玩了」。



