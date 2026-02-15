　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

▲王菲將第六次登上大陸央視春晚舞台獻唱。（圖／翻攝央視）

▲王菲將第六次登上大陸央視春晚舞台獻唱。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央廣播電視總台（央視）《2026年春節聯歡晚會》昨（14）日完成第五次總彩排，主會場與四地分會場節目已銜接完成。值得注意的是，歌手王菲將第六次登上春晚舞台獻唱新曲，來自台灣的言承旭也將與陳小春、羅嘉豪和易烊千璽，以兩岸四地藝人的組合獻唱，參與演出。

《新京報》報導，2月14日，中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》圓滿完成第五次彩排。創意類節目、歌舞、雜技、戲曲、武術、小品、魔術等多類型節目集中亮相，吉祥喜慶氣氛濃厚。主會場與四地分會場銜接自然，行雲流水。

▲郭富城和王一博合作舞曲「閃耀動起來」。（圖／翻攝央視）

▲郭富城和王一博合作舞曲「閃耀動起來」。（圖／翻攝央視）

據了解，外界期待的歌手王菲自1998年以來，已五度登上春晚舞台，她曾演唱《相約九八》、《傳奇》、《因為愛情》、《歲月》及《世界贈予我的》等歌曲，成為經典雋永，烙印在一代人的心裡。王菲此次則將帶來新作《你我經歷的一刻》。

此外，由陳小春、言承旭、羅嘉豪、易烊千璽等中港澳台四地藝人組成的表演節目，將演唱融合最新AI科技元素，獻唱歌曲為《智造未來》，舞台設計納入VR眼鏡、北斗導航與無人機等元素，彰顯大陸在AI領域的成果。

▲由中港澳台四地藝人組成的表演節目「智造未來」。（圖／翻攝央視）

▲由中港澳台四地藝人組成的表演節目「智造未來」。（圖／翻攝央視）

至於央視春晚四地分會場方面，黑龍江哈爾濱以冰雪元素呈現節慶氛圍；浙江義烏結合多元文化歌舞；安徽合肥融入黃梅戲與水墨元素；四川宜賓則結合地方特色與非遺內容。

02/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

《MindsEye》爛評竟是「刻意抹黑」　大花千萬詆毀官方怒揪出

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

快訊／台南善化「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍

字節跳動旗下生成式AI大模型「豆包」今（2026）年將登上大陸央視春晚，除於除夕夜發放現金紅包外，還將送出逾10萬份接入豆包大模型的科技產品，涵蓋機器人、無人機與電動車使用權等。此舉也被視為字節跳動在AI應用與硬體場景佈局上的一次重要動作，揭示著字節跳動佈局AI應用的新方向。

AI鋼鐵鬥士營熱血炸裂

AI鋼鐵鬥士營熱血炸裂

馬年奔騰台股看俏　歷史經驗抱股過年勝率達8成

馬年奔騰台股看俏　歷史經驗抱股過年勝率達8成

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

王菲春晚言承旭央視AI科技表演

