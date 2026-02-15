陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

▲王菲將第六次登上大陸央視春晚舞台獻唱。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央廣播電視總台（央視）《2026年春節聯歡晚會》昨（14）日完成第五次總彩排，主會場與四地分會場節目已銜接完成。值得注意的是，歌手王菲將第六次登上春晚舞台獻唱新曲，來自台灣的言承旭也將與陳小春、羅嘉豪和易烊千璽，以兩岸四地藝人的組合獻唱，參與演出。

《新京報》報導，2月14日，中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》圓滿完成第五次彩排。創意類節目、歌舞、雜技、戲曲、武術、小品、魔術等多類型節目集中亮相，吉祥喜慶氣氛濃厚。主會場與四地分會場銜接自然，行雲流水。

據了解，外界期待的歌手王菲自1998年以來，已五度登上春晚舞台，她曾演唱《相約九八》、《傳奇》、《因為愛情》、《歲月》及《世界贈予我的》等歌曲，成為經典雋永，烙印在一代人的心裡。王菲此次則將帶來新作《你我經歷的一刻》。

此外，由陳小春、言承旭、羅嘉豪、易烊千璽等中港澳台四地藝人組成的表演節目，將演唱融合最新AI科技元素，獻唱歌曲為《智造未來》，舞台設計納入VR眼鏡、北斗導航與無人機等元素，彰顯大陸在AI領域的成果。

至於央視春晚四地分會場方面，黑龍江哈爾濱以冰雪元素呈現節慶氛圍；浙江義烏結合多元文化歌舞；安徽合肥融入黃梅戲與水墨元素；四川宜賓則結合地方特色與非遺內容。