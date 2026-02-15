小年夜返鄉「5省道路段」恐塞　國道客運最低42折

▲國道客運搭配TPASS 2.0+優惠，折扣最低42折起。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)是小年夜，公路局研判仍有一波返鄉車潮，5處省公路路段易塞，此外，國道客運搭配TPASS 2.0+優惠，折扣最低下探42折，公路局鼓勵民眾多搭公共運輸、減少開車。

今天小年夜是春節連假第2日，公路局表示，今將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道等路段。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路局啟動春節優惠措施，88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。同時，加入TPASS 2.0會員者，春節搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，連假期間優惠疊加後最高可達42折優惠。

▲國道客運春節祭出優惠。（圖／公路局提供）

譬如台北至高雄單程原價865元，6折優惠後為515元，現省350元；如登錄TPASS 2.0又單月搭乘優惠路線4次以上，將再回饋154元，台北至高雄單程僅要361元。

公路局統計，昨(14)日西部國道客運共計行駛5,466班次，疏運9萬7,803人，疏運人數較114年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1,622班次，疏運2萬7,303人，疏運人數較114年同期增加18.3%。

公路局表示，客運業者春節期間已籌備充足運能，並推出國道客運優惠措施，民眾如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。