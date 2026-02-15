喝到剩最後一罐！日女急找「這款台灣茶」　 引萬人當柯南幫找茶

▲一名日本人來台觀光時購買了這款茶葉，品嚐後想囤貨卻找不到購買方法，上網發文求助掀起討論。（翻攝X@marikomikuni）

圖文／鏡週刊

台灣茶香名聞國際，近期一名日本網友日前在社群平台X發文求助，苦惱自己在台灣旅遊時購入的「梨山茉莉花茶」在日本遍尋不著，連網購也完全找不到。貼文一出，瞬間吸引大量台灣網友湧入留言區，展開茶葉大搜索。

這名網友分享一款外包裝印有台灣土產、桂花堂與梨山茉莉花茶字樣的茶罐，透露是在台北的一間名為「老茶罐茶館」的店鋪購得。回到日本後泡來喝，茶湯香氣清雅、口感驚豔，讓她瞬間愛上這款茶，卻發現無論是日本販售台灣茶的店鋪或網路平台都完全買不到，剩最後一罐讓她捨不得喝完，只好上網求助。

台灣網友看到後開始展開「全民找茶行動」，有人依茶罐包裝線索搜尋，有人調查店家背景，更意外釣出許多自稱台南人的網友，指出桂花堂是1986年創立的老牌茶行，在梨山自設茶園與工廠，專門生產多款特色茶。也有網友前往店家或電商平台查詢，推測該款茶因為「花期季節性」而暫時缺貨。

經網友協助找到業者回應，確認該款「梨山茉莉花茶」目前已完售，需等到5月茉莉花開花後才會重新製作，並可協助海外寄送。原PO後來也再次發文，感謝台灣網友的熱心與詳盡線索，表示會依照大家提供的方法補貨。



