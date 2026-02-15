遭詐千萬！桃園嬤誤信投資話術積蓄全泡湯　賣鍋燒麵重啟人生

▲陳姓女子遭投資詐騙上千萬元，目前經營一家鍋燒麵攤，重新開始人生。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名68歲陳姓女子早年從市場攤販做起打拚，積攢心血投資房市成為房東，每月有近20萬的收入，實現人生財富自由。因一場突如其來的「假投資真詐財」，讓她多年心血付諸流水損失上千萬元，面對人生的重大挫折，陳女士沒有被擊倒，她選擇重新振作，經營一家鍋燒麵攤，重新開始人生。

陳女與詐騙嫌犯是從承租房屋認識，對方利用話術以高獲利為誘因，一步步誘導陳女陷入「假投資真詐財」的陷阱，對方教她使用APP，讓她誤信小額投資已獲得巨大收益而持續投入資金。被騙期間，她深怕投資款項無法取回，不僅不願相信家人與警方的勸導，甚至想盡辦法籌錢因此背負債務，只為滿足詐騙集團不斷加碼的要求。

▲警方長期關注陳女，利用勤餘時間前往關心探訪陳女士。（圖／桃園警分局提供）

有次面交款項時，車手被桃園分局的員警當場逮捕，但陳女仍舊不為所動，始終相信自己未被詐騙。直到帳戶內款項無法領出，嫌犯電話拒絕接通，她直覺有異，親身趕往對方位於台南的公司求證，才驚覺自己被騙慘了，損失上千萬元。陳女面對人生的重大挫折，沒有被擊倒。她選擇重新振作，憑著過往打拚的精神，現今經營一家鍋燒麵攤，重新開始人生。

桃園分局偵查隊黃振義小隊長及組員長期關注陳女狀況，她被騙期間對於員警始終保持戒心與距離，直到驚覺受騙始信任員警。警方對陳女面對人生重大打擊仍奮力振作的精神至為佩服，常利用勤餘時間與組員前往關心探訪陳女，幫忙擺攤、洗菜及訂餐。陳女對於員警的關懷表示誠摯感謝，同時願意以自身慘痛經驗提醒民眾，切勿輕信網路投資或來路不明的高報酬機會。