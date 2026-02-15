春節圍爐用火增　金門縣消防局籲落實「人離火熄」

▲金門縣消防局提醒落實「人離火熄」原則，多一分留意，少一分疏忽，安心過好年。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節連假期間，返鄉團圓、走春拜年與親友聚餐活動增加，居家用火、用電及瓦斯使用頻率也隨之提升。金門縣消防局提醒民眾，年節期間更要提高警覺，落實「人離火熄」原則，外出或就寢前務必再次檢查爐具與電器設備，確保居家安全。

縣消防局指出，今年1月27日金沙鎮陽翟一處住宅曾發生火警，起因為住戶烹煮時不慎，導致抽油煙機與鍋具起火並冒出大量濃煙。所幸屋內已裝設住宅用火災警報器，第一時間發出警示，屋主也即時處理，才未讓火勢擴大。此案例顯示，廚房用火若稍有疏忽，極易因高溫油煙或油脂堆積引燃，造成災害。

依據縣消防局統計，金門縣114年住宅火災中，以烹煮不慎比例最高，多集中在廚房空間。此類火災往往延燒迅速、濃煙密布，增加逃生困難度。春節期間民眾長時間準備年菜或圍爐聚餐，若中途離開未關火、湯汁溢出導致瓦斯外洩，或電器未斷電、延長線超載使用，都可能埋下危機。

縣消防局呼籲，外出拜年或夜間休息前，應逐一確認瓦斯爐、電磁爐及電暖器等設備是否關閉，養成隨手關火、拔插頭的習慣，並避免延長線超載。同時建議選購具備熄火安全裝置或異常遮斷功能的瓦斯爐具，並裝設住宅用火災警報器且定期測試運作狀況。局長呂英華強調，「人離火熄」不只是口號，而是守護全家平安的基本原則，多一分留意，少一分疏忽，安心迎新年。