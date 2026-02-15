勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

▲28歲華裔女子盧媛媛遭32歲男友任宇峻性侵殺害。（圖／Bucks County District Attorney`s Office、GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州日前發生一起震驚華人社區的恐怖情殺案。一名28歲華裔女子盧媛媛（Yuan Yuan Lu，音譯）在遭到32歲男友任宇峻（Yujun Ren，音譯）性侵後，勇敢向警方報案並提出分手，原以為能就此重獲新生，沒想到隔天竟遭男友一路跟蹤，最後在車內慘遭對方開槍「爆頭」身亡。

報警分手求重生 隔日竟成車內亡魂



據《NBC 10 Philadelphia》與當地警方資訊，受害女子盧媛媛於本月7日在任男位於彭斯波特（Pennsport）的住處遭到性侵。事後她隨即向費城警察局報案，並向表姊娜塔莉（Natalie Truong）透露，自己報警是「正確的決定」，且在試圖切斷這段病態關係後，感覺安全多了。

▲28歲華裔女子盧媛媛遭32歲男友任宇峻性侵殺害。（圖／GoFundMe）



怎料，噩夢並未結束。警方紀錄顯示，就在盧女報警不到12小時後，任男便開始非法跟蹤。根據監視器畫面，8日凌晨5點左右，盧女駕駛白色休旅車回到位於萊維敦（Levittown）的住處，任男則駕駛銀色轎車緊跟在後；當天中午12時30分，警方在車內駕駛座發現盧女遺體，其頭部中彈，當場宣告死亡。

嫌犯自首辯稱「槍枝走火」 檢方怒控謀殺

案發後，任男於8日中午自行前往警局自首，並指引警方前往棄屍現場。他在自白中辯稱，是因為盧女對他說了「傷人的話」，他才掏出隨身攜帶的9毫米手槍想要嚇唬對方，結果手槍「意外走火」才導致悲劇。

不過，檢方對此說法並不買帳。巴克斯郡檢察官痛斥這是一起極端致命的家庭暴力，並指出盧女早在報案時就曾提到任男隨身帶槍讓她備感威脅。目前，任男被控刑事謀殺、持有犯罪工具及跟蹤等多項重罪，法官已裁定不得保釋。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。