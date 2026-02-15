　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

▲▼28歲華裔女子盧媛媛（Yuan Yuan Lu，音譯）遭32歲男友任宇峻（Yujun Ren，音譯）性侵殺害。（圖／Bucks County District Attorney`s Office、GoFundMe）

▲28歲華裔女子盧媛媛遭32歲男友任宇峻性侵殺害。（圖／Bucks County District Attorney`s Office、GoFundMe）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州日前發生一起震驚華人社區的恐怖情殺案。一名28歲華裔女子盧媛媛（Yuan Yuan Lu，音譯）在遭到32歲男友任宇峻（Yujun Ren，音譯）性侵後，勇敢向警方報案並提出分手，原以為能就此重獲新生，沒想到隔天竟遭男友一路跟蹤，最後在車內慘遭對方開槍「爆頭」身亡。

報警分手求重生　隔日竟成車內亡魂

據《NBC 10 Philadelphia》與當地警方資訊，受害女子盧媛媛於本月7日在任男位於彭斯波特（Pennsport）的住處遭到性侵。事後她隨即向費城警察局報案，並向表姊娜塔莉（Natalie Truong）透露，自己報警是「正確的決定」，且在試圖切斷這段病態關係後，感覺安全多了。

▲▼28歲華裔女子盧媛媛（Yuan Yuan Lu，音譯）遭32歲男友任宇峻（Yujun Ren，音譯）性侵殺害。（圖／Bucks County District Attorney`s Office、GoFundMe）

▲28歲華裔女子盧媛媛遭32歲男友任宇峻性侵殺害。（圖／GoFundMe）

怎料，噩夢並未結束。警方紀錄顯示，就在盧女報警不到12小時後，任男便開始非法跟蹤。根據監視器畫面，8日凌晨5點左右，盧女駕駛白色休旅車回到位於萊維敦（Levittown）的住處，任男則駕駛銀色轎車緊跟在後；當天中午12時30分，警方在車內駕駛座發現盧女遺體，其頭部中彈，當場宣告死亡。

嫌犯自首辯稱「槍枝走火」　檢方怒控謀殺

案發後，任男於8日中午自行前往警局自首，並指引警方前往棄屍現場。他在自白中辯稱，是因為盧女對他說了「傷人的話」，他才掏出隨身攜帶的9毫米手槍想要嚇唬對方，結果手槍「意外走火」才導致悲劇。

不過，檢方對此說法並不買帳。巴克斯郡檢察官痛斥這是一起極端致命的家庭暴力，並指出盧女早在報案時就曾提到任男隨身帶槍讓她備感威脅。目前，任男被控刑事謀殺、持有犯罪工具及跟蹤等多項重罪，法官已裁定不得保釋。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

歐洲5國控納瓦尼遭「箭毒蛙」毒殺！　俄羅斯嗆：政治作秀

大掃除必看！5物品「最難斷捨離」　專家傳授丟棄心法：別再囤了

美軍發動10波攻擊！轟炸敘利亞ISIS多處據點　報復伏殺美軍

快訊／道頓堀3人遭砍！17歲男「胸部中刀」不治　20歲嫌落網

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

路透：美軍為對伊朗展開數周軍事行動做準備

烏克蘭拒割地求和！　澤倫斯基要求「美20年安全擔保」

《經濟學人》：高市早苗是全球最具權勢女性

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

歐洲5國控納瓦尼遭「箭毒蛙」毒殺！　俄羅斯嗆：政治作秀

大掃除必看！5物品「最難斷捨離」　專家傳授丟棄心法：別再囤了

美軍發動10波攻擊！轟炸敘利亞ISIS多處據點　報復伏殺美軍

快訊／道頓堀3人遭砍！17歲男「胸部中刀」不治　20歲嫌落網

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

路透：美軍為對伊朗展開數周軍事行動做準備

烏克蘭拒割地求和！　澤倫斯基要求「美20年安全擔保」

《經濟學人》：高市早苗是全球最具權勢女性

主動式ETF點火！　台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

國際熱門新聞

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔「4人同居」54年

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

五角大廈突撤中國軍企名單　更新1hr下架

好萊塢大咖男星公開挺台灣軍購！

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

更多熱門

相關新聞

美軍發動10波攻擊　轟炸敘利亞ISIS據點

美軍發動10波攻擊　轟炸敘利亞ISIS據點

美國中央司令部（CENTCOM）14日透過聲明表示，美軍在2月3日至12日期間對敘利亞境內「伊斯蘭國」（ISIS）30多個目標發動10次打擊行動。美方行動旨在報復去年12月13日造成2名美軍士兵及1名平民翻譯陣亡的伏擊事件，自那時以來，美軍已針對超過100個IS目標展開打擊，超過50名IS成員遭擊斃或俘虜。

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

拒割地求和　澤倫斯基要求美20年安全擔保

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

美歐關係緊張　丹麥總理：川普沒打消擁有格陵蘭念頭

美歐關係緊張　丹麥總理：川普沒打消擁有格陵蘭念頭

關鍵字：

美國賓州性侵槍殺北美要聞華裔

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面