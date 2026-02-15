　
國際

歐洲5國控納瓦尼遭「箭毒蛙」毒殺！　俄羅斯嗆：政治作秀

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）逝世滿兩週年，英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等5個歐洲盟國於14日發表聯合聲明，指控俄羅斯當局兩年前在北極圈流放地監禁納瓦尼期間，疑似使用南美洲「箭毒蛙」毒素將其殺害。對此，莫斯科當局強烈駁斥，稱這項指控完全是西方的政治宣傳騙局。

遺體驗出劇毒　歐盟：俄羅斯自然界不存在

根據《路透社》報導，這5個歐洲盟國在聯合聲明中指出，透過對納瓦尼遺體樣本的分析，已「確鑿地」證實樣本中含有愛披巴定（epibatidine）。這是一種存在於南美洲箭毒蛙身上的劇毒，在俄羅斯的自然環境中根本無法取得。

聲明強調，考慮到愛披巴定的高毒性以及納瓦尼當時表現出的症狀，中毒極有可能是其死因。盟國認為，由於納瓦尼當時死於獄中，莫斯科當局完全具備投毒的手段、動機與機會。

俄外交部怒轟：誰會相信青蛙鬼話？

針對這項嚴厲指控，俄羅斯政府再度否認負有任何責任。俄國國營塔斯社（TASS）引述外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）的話表示，在測試結果與物質公式正式公開前，所有主張都只是為了轉移西方國家內部問題的「政治宣傳」。

俄羅斯駐倫敦大使館更採取強硬嘲諷態度，直言：「大家得捫心自問，到底是誰會相信這種關於青蛙的鬼話。」俄方強調，這項指控並非追求正義，而是對死者的嘲弄，並稱納瓦尼在俄羅斯境內已被正式列為「恐怖分子與極端分子」。

英國科學家跨國追查　英大臣：令人震驚

英國政府對此事件表示，納瓦尼中毒案展現了俄方「令人震驚的行為模式」。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）指出，英國科學家一直與歐洲夥伴緊密合作，試圖追查納瓦尼死亡的真相。

英國過去曾針對2018年雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）中毒案進行調查，並於去年認定該起「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊，必然是由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親自下令。

納瓦尼遺孀現身慕尼黑：終於有證據

納瓦尼於2024年2月死於北極監獄，當時正值慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）開幕前夕。其遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日出席今年的會議時，在社群媒體感性發文：「我從第一天就確信丈夫是被毒死的，而現在有了證據。」她也向歐洲各國兩年來的縝密調查表示感謝。

目前歐洲多個城市如倫敦、柏林、羅馬等地均出現追思集會，抗議者要求克里姆林宮必須為違反《禁止化學武器公約》及《禁止生物武器公約》承擔責任。

02/13 全台詐欺最新數據

勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

納瓦尼箭毒蛙俄羅斯歐盟毒殺

