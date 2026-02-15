烏克蘭拒割地求和！　澤倫斯基要求「美20年安全擔保」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

烏俄戰爭進入關鍵轉折，各方預計下週展開三方會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於慕尼黑安全會議上公開喊話，強調在與俄羅斯及美國簽署和平協議前，烏克蘭必須獲得美國提供至少「20年」的安全保障。他直言，唯有在法律條款滴水不漏的前提下，烏克蘭才能在維持尊嚴的情況下達成協議。

痛批美方逼讓步 澤倫斯基：絕不撤出頓巴斯

澤倫斯基在慕尼黑安全會議致詞時表示，他雖然期待下週的三方會談能有實質進展，但目前各方立場分歧嚴重，「有時感覺雙方根本是在雞同鴨講。」他特別點名美國，認為華府過於頻繁地討論「讓步」，且這些讓步似乎僅針對烏克蘭提出，而非要求俄羅斯做出對等回應。

針對美方曾提議若烏克蘭撤出頓巴斯（Donbas）能加速和平到來，澤倫斯基斷然拒絕。他強調，烏克蘭人民就住在該地區，這項讓步絕無可能。

他透露，美方目前僅提出15年的安全保障，但烏軍方的底線是至少20年，且必須明確列出美方對「歐洲安定部隊」（European reassurance force）提供的具體協助細節。

川普施壓5月大選 烏方堅持「停火2個月後」才投

除了安全保障，烏克蘭加入歐盟的時間表也是焦點。澤倫斯基呼籲應訂出明確日期，部分官員透露最快可能定在2027年。此外，面對美國總統川普（Donald Trump）施壓要求在5月15日前舉行大選，澤倫斯基強硬回應，選舉必須在宣布停火後的2個月才能舉行，否則無法保證選民的安全性。

報導指出，美歐關係也因安全保障問題出現裂痕。歐洲各國對於美國遲遲不願明確承諾和平後的保障措施感到挫折，認為這已成為美歐盟友間最大的傷痕。

儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出願與歐洲合作，但也挑明若氣候、移民與關稅等「川普式條件」未達標，美國不排除「各行其道」。

怒轟伊朗無人機奪命 普丁軍事力量仍未枯竭

談到戰爭現況，澤倫斯基語氣沉重地表示，烏克蘭境內沒有一座能源電廠是完好無損的。他同時將矛頭指向伊朗，痛斥伊朗提供的「見證者」（Shahed）無人機正在殺害烏克蘭人並摧毀基礎設施，呼籲國際社會應立即阻止伊朗政權，不要給予他們喘息時間。

目前歐洲各國領袖普遍對外交突破持悲觀態度，共識認為普丁（Vladimir Putin）在經濟與軍事上尚未精疲力竭。澤倫斯基則宣稱，其目標是將俄軍每月的傷亡人數提高至5萬人。