國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭拒割地求和！　澤倫斯基要求「美20年安全擔保」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

烏俄戰爭進入關鍵轉折，各方預計下週展開三方會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於慕尼黑安全會議上公開喊話，強調在與俄羅斯及美國簽署和平協議前，烏克蘭必須獲得美國提供至少「20年」的安全保障。他直言，唯有在法律條款滴水不漏的前提下，烏克蘭才能在維持尊嚴的情況下達成協議。

痛批美方逼讓步　澤倫斯基：絕不撤出頓巴斯

澤倫斯基在慕尼黑安全會議致詞時表示，他雖然期待下週的三方會談能有實質進展，但目前各方立場分歧嚴重，「有時感覺雙方根本是在雞同鴨講。」他特別點名美國，認為華府過於頻繁地討論「讓步」，且這些讓步似乎僅針對烏克蘭提出，而非要求俄羅斯做出對等回應。

針對美方曾提議若烏克蘭撤出頓巴斯（Donbas）能加速和平到來，澤倫斯基斷然拒絕。他強調，烏克蘭人民就住在該地區，這項讓步絕無可能。

他透露，美方目前僅提出15年的安全保障，但烏軍方的底線是至少20年，且必須明確列出美方對「歐洲安定部隊」（European reassurance force）提供的具體協助細節。

川普施壓5月大選　烏方堅持「停火2個月後」才投

除了安全保障，烏克蘭加入歐盟的時間表也是焦點。澤倫斯基呼籲應訂出明確日期，部分官員透露最快可能定在2027年。此外，面對美國總統川普（Donald Trump）施壓要求在5月15日前舉行大選，澤倫斯基強硬回應，選舉必須在宣布停火後的2個月才能舉行，否則無法保證選民的安全性。

報導指出，美歐關係也因安全保障問題出現裂痕。歐洲各國對於美國遲遲不願明確承諾和平後的保障措施感到挫折，認為這已成為美歐盟友間最大的傷痕。

儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）提出願與歐洲合作，但也挑明若氣候、移民與關稅等「川普式條件」未達標，美國不排除「各行其道」。

怒轟伊朗無人機奪命　普丁軍事力量仍未枯竭

談到戰爭現況，澤倫斯基語氣沉重地表示，烏克蘭境內沒有一座能源電廠是完好無損的。他同時將矛頭指向伊朗，痛斥伊朗提供的「見證者」（Shahed）無人機正在殺害烏克蘭人並摧毀基礎設施，呼籲國際社會應立即阻止伊朗政權，不要給予他們喘息時間。

目前歐洲各國領袖普遍對外交突破持悲觀態度，共識認為普丁（Vladimir Putin）在經濟與軍事上尚未精疲力竭。澤倫斯基則宣稱，其目標是將俄軍每月的傷亡人數提高至5萬人。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

