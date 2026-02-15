這是天條！護照「1情況」就不能登機　地勤揭最常見悲劇

▲不少民眾趁著春節長假出國旅遊。（鏡週刊資料照）

2026年春節連放9天，不少民眾規劃出國遊玩，資深地勤人員特別提醒，每年旅客最常踩的地雷，就是護照效期不足6個月，航空公司將「直接拒絕登機」，完全沒有通融空間。

一名地勤人員在粉專指出，許多人太久沒出國，沒注意護照有效期限。根據國際慣例，旅客若護照效期未滿6個月，航空公司會拒載，原因是若遭目的地拒絕入境，航空公司必須負擔遣返與罰款，因此櫃台會嚴格把關。地勤強調，「這是天條，哭也沒用。」呼籲旅客出發前務必再次確認護照日期。

春節出國要提早多久到機場？

除了檢查護照，春節期間旅客量暴增，報到櫃台與安檢都可能大排長龍，即使準時抵達機場也不代表能順利完成手續。地勤建議至少提前3至4小時抵達，並在前一日善用線上報到或自助報到，能大幅降低排隊時間。

此外，厚重外套與金屬配件容易在安檢來回檢查，旅客可選擇輕便穿著，加快通關效率。

行李箱舊條碼沒撕會怎樣？地勤這樣說

不少人行李箱貼滿舊行李條碼，但地勤提醒，舊條碼可能導致系統誤判，讓行李被送錯航班甚至找不到。建議出發前務必移除所有舊條碼，避免延誤行李運送。重要物品如證件、藥品、貴重物品也應隨身攜帶，一旦行李延誤，將造成極大不便。

桃園機場預估，今年春節與228連假期間，單日旅運量將突破16萬人次，較去年成長近7%。機場公司呼籲旅客多利用大眾運輸往返機場，提前辦理報到手續，確保行程順暢。



