刮刮樂100%中獎率不是最賺！專家點名「這款」：CP值最高

春節期間不少民眾習慣到彩券行購買刮刮樂試手氣。台灣彩券公司表示，今年春節共推出15款刮刮樂商品，百萬元以上獎項多達1479個，總獎金突破399億元。有專家分析，CP值最高的不是中獎率100%的「金馬獎」，而是500元的「哈啾咪」。

面對多樣選擇，該如何挑選較具「CP值」的刮刮樂產品，也成為討論焦點。一名資深玩家指出，最不建議購買100元面額產品，原因在於頭獎機率相對偏低，多數情況可能僅拿回成本或未中獎，整體回收空間有限。

她分析，若希望提高中獎體感與回本機率，可優先考慮200元、500元及2000元三種價位。雖然2000元單價最高，但獎項金額也最為豐厚，中獎率相對明顯，適合預算較充裕的消費者。

根據彩券行業者接受《中視新聞》訪問時指出，若以平均虧損與中獎率綜合比較，2000元的「2000萬元的超級紅包」平均每百元虧損約25元；1000元的「1200萬大吉利」中獎率達70%，平均每百元虧損約26元，為不少民眾關注商品。

至於500元面額產品，有玩家偏好「金馬獎」，其標榜中獎率達100%，但專家提醒，中獎金額多為小額獎項，實際回本機會未必理想。相較之下，「哈啾咪」最大獎達500萬元，整體回本率高於「金馬獎」，被部分玩家認為是500元刮刮樂中較具CP值選項。

