國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《經濟學人》：高市早苗是全球最具權勢女性

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗在眾議院選戰期間曾激動表示，自己咬緊牙關努力30多年才登上首相之位，為完成過去未竟之志，她賭上首相職位，解散眾院改選。在12天助選期間，她奔走全國，跨越1萬2480公里向選民闡述理念；8日投票結果揭曉，由她領軍的自由民主黨拿下316席，單獨突破2／3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。這場歷史性勝利，被外界視為將牽動亞太乃至全球政經格局。

全球最具權勢女性

英國《經濟學人》（The Economist）網路版12日以「全球最具權勢的女性」為題專文介紹高市。文章配上她身著藍色西裝、以富士山為背景揮手致意的照片，該圖亦成為最新一期印刷版封面。報導指出，高市獲得改變日本的歷史性機會，面對經濟重建與人口減少等長期挑戰，「不能浪費」這次機遇。

獲壓倒性選民的支持與隱憂

文章分析，高市塑造出堅定強勢的領導形象，在安全保障議題上的主張吸引不少選民支持。她強調徹底強化防衛力，並提及修改無核三原則的可能性，《經濟學人》認為，不將此議題視為禁忌的態度「是健全的」。

不過報導同時提醒，這場大勝「可能被誤以為已獲准實現其意識形態理想」。若高市沉溺於高人氣而忽略政策平衡，恐損及信譽。文章亦擔憂，若她參拜靖國神社，將進一步惡化對中國關係，並影響與南韓的互動，對亞洲外交布局造成衝擊。

相關新聞

陸客春節「棄日轉韓」暴增44%　明洞塞爆

陸客春節「棄日轉韓」暴增44%　明洞塞爆

中國為期9天的春節長假於15日正式展開，隨著北京政府多次公開呼籲民眾「節制赴日旅遊」，加上日中關係持續惡化，今年陸客的海外旅遊版圖出現大洗牌。最新數據顯示，大批原本計畫前往日本的中國遊客改往韓國，預計春節期間訪韓人數將暴增44%，可能達25萬人，首爾明洞、景福宮等地早已被塞爆。

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

Seedance 2.0惡搞高市早苗影片遭炎上

Seedance 2.0惡搞高市早苗影片遭炎上

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

關鍵字：

高市早苗日韓要聞

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

