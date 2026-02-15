路透：美軍為對伊朗展開數周軍事行動做準備

▲美國航空母艦「林肯號」。（示意圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

美國軍方正為可能對伊朗展開持續數周的軍事行動做準備。2名美國官員向路透社透露，若美國總統川普下令攻擊，行動規模恐遠超過兩國過去的軍事對抗，甚至演變為更嚴重的衝突。由於規劃內容敏感，2名官員要求匿名。

美伊將展開會談

這項消息曝光之際，美伊外交接觸仍在進行。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）預計於日內瓦與伊朗代表會談，由阿曼居中協調。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前警告，儘管川普傾向透過協議解決問題，但「這非常困難」。

與此同時，美軍正加強中東軍事部署。官員指出，五角大廈已決定向中東增派一支航空母艦打擊群，並部署數千名官兵、戰機、導彈驅逐艦等武力資源，既可發動攻擊，也可因應潛在報復行動。川普上周在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）出席軍事活動後公開表示，伊朗若出現政權更迭，「似乎會是最好的結果」，但未說明希望由誰接替現政權。

川普過去曾對派遣地面部隊進入伊朗持保留態度，強調「最後一件想做的事就是動用地面部隊」。目前在中東部署的軍力顯示，美方較傾向採取空中與海上打擊選項。去年美軍曾在中東部署2艘航空母艦，並對伊朗核設施發動空襲。

不排除展開軍事行動

針對可能展開長期軍事行動的準備，白宮發言人凱利（Anna Kelly）回應表示，川普「所有選項都在桌上」，總統將在聽取各方意見後，基於國家利益與安全作出最終決定。五角大廈則拒絕對相關規劃置評。

分析人士指出，若美方發動為期數周的軍事行動，伊朗可能以飛彈或其他手段報復駐中東的美軍基地，衝突擴大的風險不容低估。美伊目前在外交與軍事兩條路線並行，局勢走向仍待觀察。