生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

▲馬祖卡蹓趣三日遊，短坡山遠望北竿機場飛機起降。（圖／記者林敬旻攝）

▲濃霧影響南、北竿機場起降。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)是小年夜，春節疏運期間，離島交通受到濃霧影響，民航局宣布，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降。

民航局表示，因濃霧影響，南、北竿機場航班暫停起降，旅客注意航班異動。

根據馬祖航空站官網公告，今天上午至傍晚約有16架次取消或受影響。

氣象署也發布濃霧特報，指今日金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

明天(14日)至小年夜溫暖，不過日夜溫差可達10度，除夕將有鋒面通過、東北季風增強，桃園以北、宜花降雨多，東部和中部山區也有零星雨，初二水氣減少，不過初六收假日又要變天，東北季風再增強，北東轉濕涼持續至開工日。今晚到除夕北部和金馬易有濃霧影響春節疏運。

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

2班機喊MAYDAY遭民航局調查　長榮：不符期待處立刻改善

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

長榮2機喊MAYDAY「未保存資料」　民航局：將再查機師是否違規

長榮2機喊MAYDAY「未保存資料」　民航局：將再查機師是否違規

桃園機場春節旅運高峰　警政署長送暖加強疏運

桃園機場春節旅運高峰　警政署長送暖加強疏運

