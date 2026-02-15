春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

▲濃霧影響南、北竿機場起降。（資料圖／記者林敬旻攝）
記者李姿慧／台北報導
今天(15日)是小年夜，春節疏運期間，離島交通受到濃霧影響，民航局宣布，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降。
民航局表示，因濃霧影響，南、北竿機場航班暫停起降，旅客注意航班異動。
根據馬祖航空站官網公告，今天上午至傍晚約有16架次取消或受影響。
氣象署也發布濃霧特報，指今日金門、馬祖及清晨至上午中部以北地區，易有低雲或霧影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。
