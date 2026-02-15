泰國政治金童認愛！皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

▲皮塔大方認愛人氣女星雅拉查芃。（圖／取自IG／＠tim_pita、＠goyyog）



泰國政壇「政壇金童」、前進黨前任黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在西洋情人節深夜大方認愛，對象正是現年31歲、被稱為「泰版王淨」的人氣女星雅拉查芃（Aratchaporn Phokinphakorn，暱稱Goy）。兩人不僅曬出親密背後抱合照，皮塔更貼出多張Goy與女兒同框的溫馨畫面，正式宣告熱戀中。

皮塔大方官宣 甜蜜背後抱放閃

皮塔14日深夜在個人IG帳號「tim_pita」一口氣上傳了12張照片，並感性寫下「Sweet Comic Valentine」。照片中，Goy手捧著一大束火紅玫瑰花，皮塔則從後方親暱擁抱，兩人臉上洋溢著藏不住的幸福。

除了專業沙龍照，皮塔也加碼分享了兩人私下相處的日常，包括一同搭飛機旅遊、甚至毫無包袱地對著鏡頭一起敷面膜的親密瞬間。

事實上，兩人戀情早有端倪，先前在大選投票日當天，皮塔被問及感情狀態時就曾語帶玄機表示「我的心已經不再空窗」，隨後兩人在機場被拍到出遊，如今趁著情人節正式官宣，也讓支持者紛紛獻上祝福。

「泰版王淨」背景超狂 曾演《冥婚》大方談政見

擄獲金童芳心的Goy，在泰國演藝圈不僅是顏值擔當，更是才華橫溢的學霸。她畢業於朱拉隆功大學傳播藝術學院，曾參與超夯泰劇《以你的心詮釋我的愛》，近期更因演出改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰版《冥婚鬧泰大》，飾演原版中王淨的角色，在台灣知名度大增。

值得注意的是，Goy不僅外型亮眼，更有著敢言的堅毅性格。儘管身為偶像明星，她對政治議題相當熱衷，曾坦言即便被要求噤聲，她也不願因政治因素選擇沈默，這份勇氣與皮塔的政治理想不謀而合。

此外，從皮塔分享的照片中可見，Goy與皮塔的女兒Nong Pipim相處極為融洽，兩人還一起拍「人生四格」大頭貼，顯見已獲得家人認可。

曾來台掀旋風 哈佛金童雖遭禁止參政人氣不減

現年45歲、哈佛大學出身的皮塔，雖然在2024年因前進黨遭憲法法庭強制解散，被判禁止參政10年，但他「準總理」的魅力依舊席捲東南亞。皮塔過去曾與女星Chutima Teepanart有過一段婚姻，並於2019年離婚，此後感情動向一直是外界關注焦點。

皮塔日前（2月8日）才現身台北國際書展，為新書《未竟之路》舉辦簽書會，現場吸引大批台灣粉絲及在台泰籍人士支持，擠爆會場。當時他在台灣分享民主奮鬥的心路歷程，沒想到回國後立刻送上情人節大禮，大方認愛小14歲的女友，讓這位「政壇黃金單身漢」正式宣告封盤。