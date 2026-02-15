　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

在 Threads 查看

記者葉國吏／綜合報導　

高雄左營太子宮舉辦「慶成入火安座平安遶境大典」，14日晚間在蓮池潭施放焰火卻疑似偏離方向，炸向環潭路人群，驚險過程全被網友錄下。

左營太子宮14日舉行遶境與慶成活動，晚間在蓮池潭安排焰火與無人機展演，並事先向警方申請路權、進行交通管制。不過活動尚未開始施放煙火前，就有周邊住戶抱怨回家被迫改道，有路口一度封閉約20分鐘，「卡在外面回不了家」。

▲▼高雄蓮池潭放焰火炸人群。（圖／翻攝Threads／jasmineshao0719）

▲高雄蓮池潭放焰火炸人群。（圖／翻攝Threads／jasmineshao0719）

[廣告]請繼續往下閱讀...

焰火偏射人群　觀眾驚喊逃命
入夜後，大批民眾湧入蓮池潭周邊觀賞，不少人自嘲站在「搖滾區第一排」。未料焰火升空後，疑似有火花朝環潭路方向噴射，落在觀眾附近，人群瞬間四散閃避。驚險過程全被網友錄下上傳Threads引起討論。

畫面中可以看到，有婦人抱著孩子快步離開，事後在社群發文表示幸好平安，但質疑主辦單位安全規畫不足。其他民眾也留言批評「焰火變烽火」、「是在落焰區嗎」，認為施放距離與管制範圍明顯不足。

▲▼左營太子宮廟會施放煙火。（圖／翻攝臉書／左營太子宮）

▲左營太子宮廟會施放煙火。（圖／翻攝臉書／左營太子宮）

宮廟致歉　消防：僅1起燒雜草
面對質疑，左營太子宮凌晨在臉書粉專致歉，感謝信眾參與，若造成交通不便與環境影響，向鄉親致意，並強調已完成周邊清理，盼還給社區清淨與安心。高雄市消防局表示，昨晚在蓮池潭周邊僅接獲1件報案，未有人員受傷送醫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開
NBA三分球大賽里拉德奪生涯第三冠　比肩傳奇
高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄
經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍炸裂版面
廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆
大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒「固力果」下　17歲男不治
藝人親妹車禍過世「附身小女孩身上」　曝神明感召過程
嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

桃園「月月掃」居家清理新模式 ！分散垃圾高峰　回收換好禮

廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆

國道「小年夜返鄉潮」9路段易塞　南下建議中午後出發

「旗袍女神」熱舞拜年！　嬌喊：今年我們又來了

小年夜30℃熱如夏！　除夕午後變天「北台灣濕涼」14度

過年不怕叫錯人！「親戚稱呼計算機」App爆紅　眾人讚：太實用了

FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

大樂透買1900！北市彩券行「一張中7注大紅包」　500萬到手

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

桃園「月月掃」居家清理新模式 ！分散垃圾高峰　回收換好禮

廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆

國道「小年夜返鄉潮」9路段易塞　南下建議中午後出發

「旗袍女神」熱舞拜年！　嬌喊：今年我們又來了

小年夜30℃熱如夏！　除夕午後變天「北台灣濕涼」14度

過年不怕叫錯人！「親戚稱呼計算機」App爆紅　眾人讚：太實用了

FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

大樂透買1900！北市彩券行「一張中7注大紅包」　500萬到手

2月15日星座運勢／天秤座被愛填滿　巨蟹滋潤心靈

施華洛世奇水晶駿馬奔騰　擺件閃爆身價高達70萬

專訪／AxMxP出道見粉絲驚喜「像AI」　他嚐皮蛋讚：可以吃完一盒！

泰國政治金童認愛！皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照「你結紮我剖腹，一人一刀」

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

5款「旺運植栽」擺對位置財氣大開　讓你富貴一整年

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

歐日車可能跟進美產車施壓零關稅　雙B帶頭喊話

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD

生活熱門新聞

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

大樂透他一次中7注大紅包！500萬到手

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

過年不怕叫錯！「親戚稱呼計算機」爆紅

連假9天瘋出國！內政部發出「重要提醒」

更多熱門

相關新聞

廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆

廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆

高雄旗山廟會沿街施放鞭炮煙火，車道擺滿爆竹影響通行，一名巡邏員警騎機車經過時沿路踢開，當場引發宮廟人員抗議。影片上傳後不到1天吸引336萬人觀看，網友幾乎一面倒力挺警方執法。

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

小港廟會停車場變格鬥場　陣頭推擠爆大亂鬥

小港廟會停車場變格鬥場　陣頭推擠爆大亂鬥

2男討債見輸1人先跑了　落單男慘遭89壓地狂踹

2男討債見輸1人先跑了　落單男慘遭89壓地狂踹

關鍵字：

廟會

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

比起群聚更愛獨處的三大星座！

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面