高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

高雄左營太子宮舉辦「慶成入火安座平安遶境大典」，14日晚間在蓮池潭施放焰火卻疑似偏離方向，炸向環潭路人群，驚險過程全被網友錄下。

左營太子宮14日舉行遶境與慶成活動，晚間在蓮池潭安排焰火與無人機展演，並事先向警方申請路權、進行交通管制。不過活動尚未開始施放煙火前，就有周邊住戶抱怨回家被迫改道，有路口一度封閉約20分鐘，「卡在外面回不了家」。

▲高雄蓮池潭放焰火炸人群。（圖／翻攝Threads／jasmineshao0719）

焰火偏射人群 觀眾驚喊逃命

入夜後，大批民眾湧入蓮池潭周邊觀賞，不少人自嘲站在「搖滾區第一排」。未料焰火升空後，疑似有火花朝環潭路方向噴射，落在觀眾附近，人群瞬間四散閃避。驚險過程全被網友錄下上傳Threads引起討論。

畫面中可以看到，有婦人抱著孩子快步離開，事後在社群發文表示幸好平安，但質疑主辦單位安全規畫不足。其他民眾也留言批評「焰火變烽火」、「是在落焰區嗎」，認為施放距離與管制範圍明顯不足。

▲左營太子宮廟會施放煙火。（圖／翻攝臉書／左營太子宮）

宮廟致歉 消防：僅1起燒雜草

面對質疑，左營太子宮凌晨在臉書粉專致歉，感謝信眾參與，若造成交通不便與環境影響，向鄉親致意，並強調已完成周邊清理，盼還給社區清淨與安心。高雄市消防局表示，昨晚在蓮池潭周邊僅接獲1件報案，未有人員受傷送醫。