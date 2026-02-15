陸客春節「棄日轉韓」！遊客人數暴增44%　明洞、景福宮塞爆

記者張方瑀／綜合報導

中國為期9天的春節長假於15日正式展開，隨著北京政府多次公開呼籲民眾「節制赴日旅遊」，加上日中關係持續惡化，今年陸客的海外旅遊版圖出現大洗牌。最新數據顯示，大批原本計畫前往日本的中國遊客改往韓國，預計春節期間訪韓人數將暴增44%，可能達25萬人，首爾明洞、景福宮等地早已被塞爆。

日中關係惡化 陸客春節「棄日轉韓」

根據NHK報導，中國自15日起進入春節連假，北京首都機場14日已湧現大規模出國人潮。往年日本一直是中國人海外旅遊的首選，但受限於中國政府的「赴日自制」呼籲，加上日中關係緊張，多條往返日本的航線已遭到取消。

根據中國媒體最新調查，去年春節日本仍穩坐熱門目的地前幾名，但今年已跌出前10名大關。一名準備前往福岡的男性受訪時直言，「雖然政府呼籲（不去日本），但我更在乎自己的意志」；但另一名在首爾旅遊的陸客則表示，「以前會去日本，但現在關係不好，所以今年改來韓國，東西也很好吃。」

飛韓航班數完勝日本 訪韓人數上看25萬

就在日本旅遊降溫之際，韓國正迎來驚人的「陸客潮」。根據日媒《Yahoo! Japan》引述數據指出，今年1月初從中國出發的國際航班中，飛往韓國的航次高達1012班，不僅大幅超越泰國，更狠甩日本。

▲韓國首爾明洞街道張貼著向中國遊客宣傳行動支付的橫幅。（圖／VCG）



韓國文化體育觀光部預估，今年春節連假訪韓的中國遊客最高將達19萬人，與去年同期相比，成長幅度驚人的44%。若加上經由仁川、平澤港口入境的渡輪乘客，以及停靠濟州、釜山的郵輪旅客，總體訪韓人數預計將突破25萬大關。

明洞、景福宮擠滿人 百貨公司銷售額翻倍

目前韓國各大熱門景點早已擠滿陸客。在首爾市中心的明洞商圈、景福宮等地，隨處可見成群的中國遊客觀光採買。

受惠於這波「春節紅利」，首爾市區百貨公司紛紛針對中國電子支付提供折扣，並祭出化妝品贈禮。百貨業者樂觀預估，今年春節期間的銷售額有望比去年成長2倍。

位於濟州的頂級酒店「濟州君悅」也傳出捷報，單日預約量高達1570間房，幾乎接近滿房狀態。中國外交部發言人林劍在例行記者會中對此表示，歡迎韓國成為春節旅遊首選，並期待兩國間的人員往來能進一步擴大。