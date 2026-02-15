學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

記者葉國吏／綜合報導

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，外界關注的不只關稅與市場，更牽動供應鏈與國安布局。有學者認為，台美對等貿易協定長期可能會讓「矽盾」從不可替代轉為重要但可替代。

台積電需再投資1000億美元？

《金融時報》報導，台美對等貿易協定（ART）建立在台灣科技公司承諾對美投資2500億美元（約新台幣7.8兆元）基礎上，以在美生產晶片換取關稅豁免，但相關細節投資細節尚不清楚。

▲有外媒認為台積電恐怕要加碼投資美國。（圖／記者李毓康攝）

台美1月簽署的備忘錄，涵蓋台灣半導體取得232條款最惠國待遇並享零關稅配額。但產業人士透露，除公開備忘錄外，尚有其他議定文本未對外說明，而且華府預計不會在4月川習會前公布完整內容。

雙中心結構成形 矽盾恐鬆動

另外根據中國時報報導，彰師大公共事務學系副教授李其澤指出，協議最具爭議之處，在於對台灣半導體戰略地位的影響。所謂「矽盾」，核心在於台灣握有全球先進晶片關鍵製程，形成安全威懾。但美國政策目標已明確指向供應鏈分散與在地化生產。

李其澤分析，隨著台積電加碼投資美國，全球半導體版圖正朝「雙中心」演變——台灣保有技術高地，美國建立製造備援。短期來看，分散布局可提升供應鏈韌性，降低單點風險。但長期而言，台灣在全球晶片供應鏈的獨占性將被削弱。從「不可替代」轉為「重要但可替代」，這是結構性變化。