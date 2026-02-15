　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

記者葉國吏／綜合報導　

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，外界關注的不只關稅與市場，更牽動供應鏈與國安布局。有學者認為，台美對等貿易協定長期可能會讓「矽盾」從不可替代轉為重要但可替代。

台積電需再投資1000億美元？
《金融時報》報導，台美對等貿易協定（ART）建立在台灣科技公司承諾對美投資2500億美元（約新台幣7.8兆元）基礎上，以在美生產晶片換取關稅豁免，但相關細節投資細節尚不清楚。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲有外媒認為台積電恐怕要加碼投資美國。（圖／記者李毓康攝）

台美1月簽署的備忘錄，涵蓋台灣半導體取得232條款最惠國待遇並享零關稅配額。但產業人士透露，除公開備忘錄外，尚有其他議定文本未對外說明，而且華府預計不會在4月川習會前公布完整內容。

雙中心結構成形　矽盾恐鬆動
另外根據中國時報報導，彰師大公共事務學系副教授李其澤指出，協議最具爭議之處，在於對台灣半導體戰略地位的影響。所謂「矽盾」，核心在於台灣握有全球先進晶片關鍵製程，形成安全威懾。但美國政策目標已明確指向供應鏈分散與在地化生產。

李其澤分析，隨著台積電加碼投資美國，全球半導體版圖正朝「雙中心」演變——台灣保有技術高地，美國建立製造備援。短期來看，分散布局可提升供應鏈韌性，降低單點風險。但長期而言，台灣在全球晶片供應鏈的獨占性將被削弱。從「不可替代」轉為「重要但可替代」，這是結構性變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開
NBA三分球大賽里拉德奪生涯第三冠　比肩傳奇
高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄
經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍炸裂版面
廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆
大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒「固力果」下　17歲男不治
藝人親妹車禍過世「附身小女孩身上」　曝神明感召過程
嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

台北健森房！　大安森林公園踩「活水飛輪」、賞櫻路線一次看

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

台北健森房！　大安森林公園踩「活水飛輪」、賞櫻路線一次看

2月15日星座運勢／天秤座被愛填滿　巨蟹滋潤心靈

施華洛世奇水晶駿馬奔騰　擺件閃爆身價高達70萬

專訪／AxMxP出道見粉絲驚喜「像AI」　他嚐皮蛋讚：可以吃完一盒！

泰國政治金童認愛！皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

哈孝遠情人節手術！瑄瑄曝夫妻燦笑合照「你結紮我剖腹，一人一刀」

春節疏運遇濃霧「南北竿機場暫停起降」　16架次受影響

5款「旺運植栽」擺對位置財氣大開　讓你富貴一整年

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

歐日車可能跟進美產車施壓零關稅　雙B帶頭喊話

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD

政治熱門新聞

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

駐台大使自豪喊「我是台灣人」！夜市練就道地中文　曾奪歌唱冠軍

更多熱門

相關新聞

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，行政院記者會上，秘書長張惇涵端出一杯珍珠奶茶說明成果，不過後方的勞動部長洪申翰突然嘴角失守笑場，引發網友熱議，他事後親自解釋原因。

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

民調／4成民眾認台美貿易協定比服貿有用　過半反「九二共識版」服貿

民調／4成民眾認台美貿易協定比服貿有用　過半反「九二共識版」服貿

美台貿易協定談判下一步？王美花：首要建立互信、解決貿易爭端

美台貿易協定談判下一步？王美花：首要建立互信、解決貿易爭端

美豬交換貿易協定　徐：無法回應

美豬交換貿易協定　徐：無法回應

關鍵字：

台美貿易協定

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

比起群聚更愛獨處的三大星座！

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面