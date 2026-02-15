大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒臥「固力果」看板下　17歲男不治

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪知名觀光景點道頓堀14日深夜驚傳駭人血案！當時有3名10多歲的男子在街頭遭人持刀刺傷，倒臥在俗稱跑跑人的「固力果」看板下區域，其中一名年僅17歲的少年因傷勢過重，送醫搶救後仍宣告不治。據悉，嫌犯疑似為一名20多歲男子，案發後已徒步逃離現場，警方目前正依殺人罪嫌展開全力追緝。

暗夜大樓傳尖叫 3少年慘遭毒手

根據日本警方說法，14日晚間11時50分左右，位於大阪市中央區道頓堀的一棟大樓1樓傳出多次報案，民眾驚恐表示「有多人被刺傷」。警方趕抵現場後，發現3名10多歲的男性倒臥在地，身上均有遭利刃刺傷的痕跡，現場血跡斑斑。

▲日本大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）



救難人員隨即將3人緊急送醫，遺憾的是，其中一名居住在奈良縣田原本町的17歲少年鎌田隆之亮，最終仍因傷勢過重不治身亡；至於另外兩名受傷男子的具體傷情，目前尚無法得知。

嫌犯黑色上衣徒步逃逸 疑似與死者相識

目擊者指出，行兇者疑似是一名20多歲的男子，當時身穿黑色系上衣，在作案後立刻徒步逃離現場。警方在案發現場周邊進行大規模搜索，但尚未發現作案用的兇器。

初步調查顯示，嫌犯與受害者之間疑似互相認識，並非隨機犯案。由於案發地點位於年輕人族群經常聚集、俗稱跑跑人的「固力果」看板下的熱鬧區域，警方目前正積極詢問當時在場的民眾，試圖從中釐清詳細的作案動機與經過。

現場民眾驚恐目擊：全場陷入恐慌尖叫

一名住在大阪市的20多歲男子回憶當時慘狀表示，他遠遠地就看到受害者正在接受心肺復甦術（CPR）急救，隨後目睹疑似犯案的人物正拔腿逃跑，「當時周圍有非常多人，大家陷入恐慌狀態，尖叫聲此起彼落。」

另一名從岡山縣前往當地旅遊的遊客也餘悸猶存地說，當時才剛走出餐廳，就突然聽到一聲慘叫，回頭一看發現有人倒在地上，四周民眾隨即湧上。目前警方正調閱周邊監視器，全力追查該名黑衣男子的下落。