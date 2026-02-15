　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

▲▼通用汽車（General Motors）引擎組裝生產線。（圖／路透）

▲通用汽車（General Motors）引擎組裝生產線。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國底特律汽車巨頭的電動車夢碎？過去數月以來，美國車廠紛紛喊停電動車業務，隨之而來的是驚人的財務黑洞。底特律三巨頭通用（GM）、福特（Ford）及擁有吉普（Jeep）品牌的斯泰蘭蒂斯（Stellantis）宣布，合計資產減損已突破500億美元（約新台幣1.6兆元），象徵著這場豪賭正陷入空前危機。

補助退場成最後稻草！需求雪崩「連特斯拉也難救」

根據《華爾街日報》報導，這場「電動車寒冬」的轉折點出現在去年9月。隨著美國聯邦政府高達7500美元（約新台幣24萬元）的稅務減免補助到期，原本靠政策支撐的銷售熱度瞬間冷卻。

數據顯示，去年第四季EV銷量重挫超過30%，市場需求呈「墜崖式」崩盤。

即便是不久前還備受市場追捧的明星車款，如特斯拉（Tesla）的Cybertruck或是福特（Ford）大動作宣傳的電動皮卡，如今都面臨賣不動的窘境。業界普遍看淡後市，認為消費者的觀望情緒短時間內難以扭轉。

「不再把錢扔進水裡」　福特斷尾求生轉向燃油車

面對市場寒蟬效應，各大車廠採取了截然不同的應對手段。福特執行長法利（Jim Farley）直言，公司正在全面轉向，「我們不能明知大型電動車永遠賺不了錢，還繼續把數十億美元砸進去。」

福特已調整戰略，計畫在2027年轉而開發低成本的電動皮卡。

Focus、Kuga缺晶片熱銷也沒用　福特直言：本季產量將砍半（圖／達志影像／美聯社）

▲福特執行長法利（Jim Farley）直言，公司正在全面轉向。（圖／達志影像／美聯社）

通用汽車雖然維持既有的電動車框架，但也顯著縮減了投資規模。而這些策略轉向的背後，與美國政治環境息息相關。共和黨議員於去年秋天廢除多項EV稅務優惠，並取消燃油效率強制規範，讓原先就低於預期的市場需求雪上加霜。

200億美金投資化為烏有　工廠重啟「V8引擎」生產線

根據Atlas Public Policy數據顯示，去年全美有超過200億美元的電動車與電池設施投資計畫被迫終止，這是多年來首次出現投資淨減少。

為了止血，通用汽車已在密西根州、俄亥俄州與田納西州裁員數千人，原本預計生產電動馬達的廠房，如今轉而投入生產大排氣量的「V-8引擎」與燃油卡車。

▲▼全球第四大車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis NV）宣布將在美國裁撤900名員工，並暫停墨西哥和加拿大兩家工廠的生產。（圖／路透）

▲全球第四大車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis NV）去年宣布將在美國裁撤900名員工，並暫停墨西哥和加拿大兩家工廠的生產。（圖／路透）

此外，福特也解散了與南韓財團合作的電池合資企業，斯泰蘭蒂斯則選擇出脫電池業務持股。斯泰蘭蒂斯執行長菲洛薩（Antonio Filosa）感嘆，業界嚴重高估了能源轉型的速度，導致產品「脫離了現實世界購車族的財力與渴望」。

海外市場兩樣情？比亞迪超車特斯拉躍升龍頭

相較於北美市場的慘淡，海外電動車市場仍保有成長動能。中國品牌比亞迪（BYD）去年海外交付量翻倍突破100萬輛，正式取代特斯拉成為全球電動車銷售冠軍。

不過，比亞迪在中國國內也面臨激烈競爭與補貼縮減，銷量成長同樣開始放緩。這場全球性的車市大洗牌，正考驗著傳統燃油巨頭的生存智慧。

02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

NBA三分球大賽里拉德奪生涯第三冠　比肩傳奇
高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄
經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍炸裂版面
廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆
大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒「固力果」下　17歲男不治
藝人親妹車禍過世「附身小女孩身上」　曝神明感召過程
嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

