國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐日車可能跟進美產車施壓零關稅　雙B帶頭喊話

▲美國進口汽車零關稅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，台灣對美開放6000項以上農工業產品零關稅，其中最受矚目的美製小客車關稅將從17.5％降至0。經濟部預估，若立法院3月中完成審議並由總統公告，最快4月可正式上路。不過多名學者警告，此舉屬單方面讓利，未來歐洲與日本恐要求比照美車待遇，台灣在加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等區域經貿組織過程中，恐面臨更大開放壓力。

雙B帶頭喊出降價

隨美車關稅歸零，市場預估進口車售價可望下調約1成。雙B已喊出降價，早已深耕北美市場的Toyota、Honda等日系品牌也開始動作，僅特斯拉暫未表態。經濟部提出「車行天下」30億元專案補助，將先開放業者遞件，待協定完成審議後再核定撥款，補助範圍涵蓋研發、設備採購、汰舊換新及出口驗證費等。

《中時新聞網》報導，不具名經貿學者指出，台灣正積極爭取加入CPTPP，一旦進入審查程序，會員國勢必要求比照美國條件開放市場，日本身為汽車大國更可能提出要求。除汽車外，像保健食品稅率由30％降至10％，其他會員也可能提出同等待遇。中央大學經濟系教授吳大任直言，歐日車全面零關稅「絕對可能」，若想加入CPTPP或RCEP，將難以避免降稅壓力。

面臨歐日車關稅開放壓力

政大經濟系教授林祖嘉也認為，只要有意加入區域經貿組織，就會面臨歐日車與其他產品開放壓力。他並質疑ART談判過程不透明，包括對美採購850億美元後，未來談判籌碼恐減少，汽車與藥品等產業評估也未充分公開。

經濟部則表示，世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則雖存在，但自由貿易協定或雙邊協議可列為例外，歐日車若欲比照零關稅，須與台灣簽署雙邊協定。不過學者認為，在多邊談判架構下，相關國家未必需另簽雙邊協定即可施壓。

學界呼籲政府務實面對產業衝擊，提早規畫國內汽車產業轉型。國產車廠自1950年代以來長期受保護，美車開放短期內勢必帶來壓力，但長期而言也可能成為轉型契機。

丹麥總理佛瑞德里克森表示，儘管美國總統川普已收回先前揚言以武力奪取格陵蘭的說法，但她認為川普仍未放棄取得這塊丹麥自治領土的想法。她強調，相關爭議並未落幕，格陵蘭居民所承受的壓力「令人無法接受」。

