美歐關係緊張　丹麥總理：川普沒打消擁有格陵蘭念頭

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

丹麥總理佛瑞德里克森表示，儘管美國總統川普已收回先前揚言以武力奪取格陵蘭的說法，但她認為川普仍未放棄取得這塊丹麥自治領土的想法。她強調，相關爭議並未落幕，格陵蘭居民所承受的壓力「令人無法接受」。

川普還想著格陵蘭

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）受訪時，被問及川普是否仍希望擁有格陵蘭時回應，「很遺憾，我認為他的確仍這麼想。」她指出，外界頻頻詢問此事是否已經結束，但丹麥方面並不這麼看待。

川普上月曾表示，在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成所謂「框架協議」後，已緩和相關言論。然而，美歐之間因格陵蘭議題產生的緊張關係仍未完全消散。佛瑞德里克森在一場聚焦北極安全的討論中強調，情勢仍在發展中。

美國、丹麥與格陵蘭已成立三方工作小組



格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也表示，格陵蘭居民所面對的壓力難以接受，但他同時提到，各方已朝「正確方向邁出幾步」。目前美國、丹麥與格陵蘭已成立三方工作小組，針對北極地區安全議題展開討論，但相關細節尚未公開。

此外，佛瑞德里克森與尼爾森日前在慕尼黑安全會議場邊，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行約15分鐘會晤。佛瑞德里克森形容這場會談「具有建設性」，顯示三方仍持續透過外交管道溝通北極與格陵蘭相關議題。