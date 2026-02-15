洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

記者葉國吏／綜合報導

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，行政院記者會上，秘書長張惇涵端出一杯珍珠奶茶說明成果，不過後方的勞動部長洪申翰突然嘴角失守笑場，引發網友熱議，他事後親自解釋原因。

▲張惇涵舉起奶茶不久，洪申翰突然露出笑容。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2，下同）

行政院舉行說明會時，張惇涵以一杯珍奶當範例，指出茶葉列入關稅豁免清單，珍珠原料樹薯粉維持零關稅，至於鮮奶部分，僅台灣本地生產才能標示為「鮮奶」，強調談判過程「有為有守」，用日常飲品呈現政策細節。

珍奶背後的政策攻防 洪申翰憶起立院往事

鏡頭畫面中，坐在後方的勞動部長洪申翰表情一度僵硬，隨後又忍不住笑出來，讓不少人好奇他在想什麼。洪申翰在Threads發文回應，坦言當下情緒其實很複雜。

他說，聽著張惇涵說明的幾分鐘，腦海突然浮現幾年前擔任立委時，與酪農團體為進口乳品標示問題奔走的過程。當時為了讓進口乳與國產鮮乳清楚區隔，面對食品進口商多方施壓，仍選擇堅持立場。

「盡力就會累積」 笑容藏著回憶

洪申翰提到，那段時間有同事彼此補位、一起承擔壓力，才守住標示規範。當張惇涵舉起珍珠奶茶，他突然強烈感受到，「這就是盡力過後慢慢累積的政治成果。」

他也自嘲，沒想到鏡頭捕捉到的表情竟然笑得這麼「傻氣」。這場記者會原本聚焦在協定細節，卻因一杯珍奶與一個笑容意外掀起討論，也讓外界看見政策攻防背後的情緒與記憶。