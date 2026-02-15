廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆

▲高雄旗山警腳踢鞭炮不給放。（圖／翻攝臉書／陳信亞追廟會，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄旗山廟會沿街施放鞭炮煙火，車道擺滿爆竹影響通行，一名巡邏員警騎機車經過時沿路踢開，當場引發宮廟人員抗議。影片上傳後不到1天吸引336萬人觀看，網友幾乎一面倒力挺警方執法。

高雄市旗山區13日舉行多場宮廟會香活動，大批信眾與陣頭湧入延平路一帶，沿途燃放煙火爆竹，街道瞬間煙霧瀰漫。根據臉書粉專「陳信亞追廟會」曝光畫面，1名執勤員警騎機車抵達現場時，發現車道中央擺放整排待放煙火。

員警當場制止 宮廟人員上前理論

影片可見，該名員警騎車經過時，沿途將爆竹踢往路邊，同時指示現場宮廟人員不要妨礙交通。此舉引來部分人員不滿，上前與員警理論。現場煙霧瀰漫，駕駛視線受影響，也引發空氣品質疑慮。

畫面曝光後迅速在網路延燒，不到24小時突破336萬次觀看，累積超過2500則留言。多數網友支持警方作為，直言「妨礙交通本來就該管」、「支持警察硬起來」，也有人批評廟會活動噪音與空污問題長年未解。

警方：事前已告誡 將兼顧傳統與安全

對此旗山警分局回應，當天因多家宮廟會香，參與人數眾多，警方事前已提醒主辦單位，若需施放鞭炮，應選擇空曠、安全且不影響交通的地點，避免危及用路人。

不過活動期間仍有宮廟以貨車沿街擺放成排煙火，執行交通疏導勤務的員警發現後立即制止。警方強調，民俗慶典應兼顧傳統與公共安全，切勿在車道或人潮密集處施放爆竹，以免釀成意外。