《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

▲勞勃許奈德曾演出多部電影。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國34名跨黨派聯邦議員表態支持台灣行政院提出、為期8年、總額新台幣1.25兆元的國防特別預算條例，盼立法院全額通過，以因應北京威脅。好萊塢明星勞勃許奈德（Rob Schneider）今天也轉推相關聯名函，寫下「美國與台灣站在一起」，引發關注。

美國會關注台灣軍購條例

這34名議員於當地時間12日致函立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘，關切立法院可能僅批准部分預算。信中指出，台灣需要足以應對當前區域安全形勢、並清楚展現自我防衛決心的完整經費支持。

共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna）為連署人之一。她13日上傳聯名函並在社群平台發文表示，她與國會同僚敦促立法院支持賴總統，為完整國防預算案提供經費。魯納指出，北京的威脅真實存在且日益加劇，「美國與台灣站在一起，但台灣必須堅定，舉世正在關注」。

勞勃許奈德挺台灣

勞勃許奈德13日轉推魯納的貼文，並簡短寫道「美國與台灣站在一起！」他過去多次訪台，2012年曾受台灣政府邀請來台度蜜月，在野柳女王頭及三貂角燈塔拍攝婚紗照，也前往日月潭品茶並騎乘日月潭自行車道。

許奈德曾表示，台灣最美的風景是人，「一旦來過台灣，你就想再來」。此次公開表態，也讓這項國防預算議題在美國社群媒體上獲得更多關注。