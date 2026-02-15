　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

▲▼在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署）

▲在行政院副院長鄭麗君（右2）、美國商務部長盧特尼克（左1）、美國貿易代表葛里爾（左2）等人見證下，美國在台協會執行理事藍鶯（左3）和駐美代表俞大㵢（右3）於美東時間12日共同簽署台美對等貿易協定。（圖／美國貿易代表署） 

記者葉國吏／綜合報導　

台灣與美國完成對等貿易協議，確立關稅15%且不疊加，2072項輸美產品獲豁免，美車、美牛等降為零關稅。不過作家「漂浪島嶼」直言，這場談判更像死裡逃生，經濟成長幅度有限，卻付出高額籌碼，難稱全面勝利。

台美簽署協議後，確定對等關稅為15%，並採不疊加方式計算，同時開放部分美國商品進入台灣市場，包括美國汽車與牛肉調降至零關稅。官方強調，2072項出口美國的產品獲得豁免，被視為談判成果之一。

經濟數字微幅轉正　成長幅度引質疑
作家「漂浪島嶼」14日在臉書發文指出，過往重大經貿政策都會提出具體效益預估，例如海峽交流基金會近日公布自由貿易港區2025年產值突破6兆元新高。但這次關稅談判，在宣傳成功之餘，卻未明確說明實際創造多少貿易利潤。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

他引述媒體分析數據表示，原先預估GDP可能下滑0.3%至0.78%，如今僅轉為增加0.005個百分點；產業產值從預估減少1.3%至1.4%，改為成長0.012%；工業就業人口原估減少3.6萬人，轉為增加125至191人。數據雖翻正，但幅度相當有限。

巨額投資成籌碼　憂心矽盾未來走向
「漂浪島嶼」認為，這些數字難言亮眼，嚴格來說只是避免重創、回到原點，並非大幅成長。他形容，若不談判恐面臨高關稅衝擊，台灣是在壓力下保住基本盤。

他進一步盤點代價，包括企業自主赴美投資2500億美元、政府信保2500億美元、對美採購848億美元，以及約1.2兆元台幣國防預算等支出，還不計市場開放所帶來的衝擊。外界也關注半導體等「矽盾」產業加速赴美布局後，長期競爭力如何維持。這份協議究竟是劫後重生，還是另一次產業轉型的起點，仍有待時間驗證。

02/12 全台詐欺最新數據

民調／4成民眾認台美貿易協定比服貿有用　過半反「九二共識版」服貿

民調／4成民眾認台美貿易協定比服貿有用　過半反「九二共識版」服貿

中華亞太菁英交流協會14日公布最新民調，對於台灣經濟路線之爭，39.8%民眾認為台美貿易協定比較有幫助，認為兩岸服貿較有幫助的僅22％。而中國國台辦日前稱服貿基礎為「九二共識」，民調數據也顯示，若以承認九二共識為前提，則有過半（52.5％）民眾不贊成，贊成者只有22.9％。

美台貿易協定談判下一步？王美花：首要建立互信、解決貿易爭端

美台貿易協定談判下一步？王美花：首要建立互信、解決貿易爭端

美豬交換貿易協定　徐：無法回應

美豬交換貿易協定　徐：無法回應

