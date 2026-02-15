20萬人集結德國抗議伊朗政權　流亡王儲盼領導民主轉型

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

約20萬名反對伊朗現任政府、期盼政權更替的抗議人士14日在德國慕尼黑舉行示威。長期流亡海外的前伊朗國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）在群眾歡呼聲中表示，希望帶領伊朗邁向世俗且民主的未來。

抗議伊朗政權 流亡王王儲積極參與運動

法新社報導，伊朗上月血腥鎮壓國內反政府示威，導致民眾對德黑蘭當局的不滿情緒持續升高。同時，美國總統川普近期在中東集結軍艦，並13日於表示，若伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」，相關言論引發關注。

巴勒維在慕尼黑集會登台時向群眾指出，他此行是為確保伊朗順利轉型，邁向世俗與民主的未來。他表示，將致力成為這場轉型運動的領袖，希望有朝一日能透過民主且透明的選舉程序，由人民決定國家命運。

西方支持反極權

美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也在現場發言，高舉拳頭向示威者喊話稱，伊朗人民終將迎來自由。加拿大多倫多與美國洛杉磯也預計舉行聲援集會，呼籲國際社會對伊朗政府採取行動。

芮沙．巴勒維稍早亦在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表談話，呼籲川普協助伊朗人民，並敦促國際社會展開外部「人道干預」，避免更多無辜生命喪失。

法新社在現場訪問多名示威者，他們批評國際社會在美國主導下與德黑蘭進行談判，認為現任領導層不具合法性。40歲的抗議者發紮德（Ali Farzad）直言，美國談判的對象無法代表伊朗人民。