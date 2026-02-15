瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國持續施壓伊朗就限制核計畫與華府達成協議之際，瑞士14日宣布，阿曼下周將在日內瓦主持美國與伊朗的談判。此舉被視為雙方在緊張升溫之際，仍保留外交對話空間的重要訊號。

美伊展開對話

瑞士外交部發言人向法新社表示，瑞士隨時準備提供斡旋協助，推動美伊展開對話。瑞士長期在美伊之間扮演溝通橋梁角色，此次也表態願協助相關外交進程。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月6日已在阿曼與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）舉行間接會談，由阿曼負責居中協調。雙方當時並未公開具體成果，但外界普遍認為，這是為後續更正式的談判鋪路。

川普：伊朗政權更迭最理想

美國總統川普近來將軍事與外交壓力同時對準伊朗核計畫。他表示，若伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」，相關言論再度引發國際關注。同時，美方已派遣第2艘航空母艦前往中東地區，強化軍事部署，加大對德黑蘭的施壓力道。

在軍事威懾與外交斡旋並行之下，下周在日內瓦舉行的會談，將成為觀察美伊關係走向與核議題發展的重要指標。