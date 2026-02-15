普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實遭毒殺

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日表示，丈夫遭到「謀殺」已是「科學證實的事實」。英國、法國、德國、瑞典及荷蘭稍早發表聯合聲明指出，確信納瓦尼兩年前在流放地死於毒殺。

納瓦尼遺體藏真相

納瓦尼是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪位於北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後指出，樣本中檢出「表巴蒂啶」（epibatidine），這是一種源自南美洲箭毒蛙的毒素，在俄羅斯自然界並不存在，據此研判為毒殺致死。

普丁為掌權毒害反對派

法新社報導，尤莉雅在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊表示，她兩年前就在同一會議上指控是普丁殺害丈夫。她說，當時雖無證據，但如今「這個說法已成為經過科學證實的事實」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）14日讚揚納瓦尼在暴政面前展現巨大勇氣，並向其家人致意。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）則在社群平台X表示，如今已知普丁為了繼續掌權，不惜對自己人民動用生物武器，並稱納瓦尼死於「最致命的神經毒劑之一」。

針對為何調查歷時甚久，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）表示，這是一個複雜的過程。瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）則說，各國如今已掌握能向俄羅斯究責的證據。

上述歐洲國家並表示，已將調查結果提交禁止化學武器組織（OPCW），檢舉俄羅斯相關行徑。