政治

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨主席黃國昌14日到板橋花市拜年時，一名16歲學生當面哽咽喊話「我喜歡以前的黃國昌，希望你找回良心」，畫面曝光引發熱議。支持者質疑是假粉嗆聲，但公民團體「蔥蕉小隊」出面還原，指少年曾是鐵桿昌粉，如今心境轉折，選在情人節告別政治偶像。

▲▼16歲少年「昌粉變昌黑」。（圖／翻攝YouTube／黃國昌）

▲黃國昌板橋造勢，一位16歲少年「昌粉變昌黑」上前哽咽希望黃國昌找回良心，影片引起討論。（圖／翻攝YouTube／黃國昌，下同）

黃國昌昨在板橋花市與民眾互動時，這名年輕男子走上前，語帶哽咽地說，多年前認識一位很喜歡的老師，「現在找不到他了，可不可以幫我找他？」接著直言自己懷念過去的黃國昌，希望對方「找回良心」。黃國昌則回應，歡迎他隨時到競選總部聊聊。

從鐵粉到心碎　少年告別政治初戀
事後有白營支持者質疑是刻意鬧場，但公民團體「蔥蕉小隊」在社群平台Threads發文指出，這名學生是他們的朋友H，今年16歲，過去不只自己支持黃國昌，還被稱為「很多昌粉的學長」，一路從崇拜走到失望。

▲▼16歲少年「昌粉變昌黑」。（圖／翻攝YouTube／黃國昌）

蔥蕉小隊表示，H一家原本住在新北市平溪區，正是黃國昌首次參選立委的選區。當年家中長輩全力相挺，H更因電視廣告中那個強調公平正義的形象而投入政治，把黃國昌視為未來想成為的人。

天燈意外成轉折　求助無門心境生變
然而，H家後來遭天燈掉落引發火災，房屋燒毀，一家人盼望能協助協調賠償，卻未獲回應。這件事成了轉折點。之後全家搬到土城，H仍持續關注黃國昌，甚至在聚會場合向當年反罷免志工索取T恤、簽名與競選小物，蒐集大量照片。

蔥蕉小隊透露，H曾在他們募集「昌粉轉黑」故事時寫下心情，指自己大約在2024年8月至12月間，才真正走出陰影，重新審視黃國昌加入民眾黨後的言行，認為已與記憶中的樣貌不同。團體感嘆，他選在2月14日這天，向自己的政治初戀道別，「那個正義的國昌老師，再也回不來。」

▲▼16歲少年「昌粉變昌黑」。（圖／翻攝YouTube／黃國昌）

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

