南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」



▲也有重機騎士遭警方認定車牌無法辨識開罰，提請行政訴訟勝訴。（圖／翻攝臉書社團）

記者張君豪／台北報導

針對民眾關切機車車牌是否構成「翹牌」違規，以及增設牌框、改短牌架等常見改裝行為是否必然違規？警政署指出：「翹牌」違法樣態，主要指號牌向上傾斜角度過大，導致後方用路人、警員、測速照相設備難以辨識，據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第7款「未依指定位置懸掛號牌」違規關鍵，主要仍以執法警員認定「是否可清楚辨識」是核心關鍵。

「翹牌」屬未依指定位置懸掛 影響辨識即可能受罰

警政署指出，所謂「翹牌」是警員在執法實務上對號牌傾斜過大、影響辨識的通稱，也就是所謂的「未依指定位置懸掛號牌」警政署表示，員警判斷個案是否構成翹牌違規，主要依交通部公路局函釋標準，即號牌應在重型機車後方正面位置處，能被明顯辨識，才符合合格要求。

改裝不等於一定違法 取締仍以「是否影響辨識」判斷

針對坊間常見的加裝牌框、改短牌架等行為，警政署表示，是否違規仍需依個案判斷，並非偏離原廠出廠樣式就必然觸法。警政署指出，近期法院判決實務確實趨向嚴格，普遍認為若車輛原廠已設有號牌固定位置，駕駛人任意更動懸掛位置，原則上可能構成違規；但在現場執法上，員警針對「翹牌」取締，仍以號牌傾斜程度是否已影響辨識作為判斷核心。

取締方式：現場警員判斷為基礎 角度量測作客觀佐證

警政署表示，高雄高等行政法院114年度交上字第68號判決：針對機車號牌進步說明，機車號牌懸掛不僅是「掛在後端」就可以，仍應檢視是否懸掛於原設固定位置，其次再看懸掛角度、方向與位置，在車輛「行進中」是否仍能達到他人可清楚辨識牌號程度，才符合安全規則所稱的「明顯適當位置」。

警政署：執法判準以「辨識性」為核心，責任仍待個案釐清

警政署表示：綜合近期法院判決趨勢，車輛出廠時若已設置號牌固定位置，駕駛人原則上不得任意變更或移置；即便改裝仍須符合原廠設計位置的功能與辨識效果，車輛行進中車牌仍能供後方用路人、執法人員清楚辨識牌號。

