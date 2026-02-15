盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普預計4月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會晤。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日在德國慕尼黑安全會議指出，美中作為全球前兩大經濟體，雙方在貿易上的任何變化都將牽動全球；儘管國家利益經常難以一致，但有責任控管分歧，避免爆發經濟或更嚴重的衝突。

盧比歐會見王毅

美中關係動向備受國際關注。盧比歐與中國外交部長王毅14日先後在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演說，兩人前一天也在場邊會晤。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，會談「正面且具建設性」，盧比歐在會中強調以結果為導向的溝通，以及在雙邊、區域與全球議題上合作的重要性，並討論川普規劃4月訪中的安排。

根據中方消息，王毅在會晤時表示，中美之間對話比對抗更好，期待雙方努力拉長合作清單，為雙邊關係創造更多穩定因素。

盧比歐：美中有義務互相溝通

盧比歐在問答環節被問及對川習會的期待時表示，美中作為全球兩大經濟體，美國有義務與中國對話，許多國家也應在雙邊基礎上如此行動；若拒絕與中國溝通，「那將是地緣政治上的失職」。他指出，美中擁有廣泛的全球利益，但國家利益經常無法完全一致，「我們對世界負有責任，必須盡力管控那些分歧，避免衝突，無論是經濟衝突或更糟的情況」。

他同時強調，與中國建立關係的前提，是任何協議都不能以犧牲美國國家利益為代價；外交的目標，在於在利益衝突時尋求方向，並盡可能以和平方式解決。盧比歐直言，美中在貿易領域發生的一切都具有全球性影響，相關長期挑戰將持續成為雙邊摩擦來源，不僅影響美國，也牽動整個西方世界。

盧比歐自稱仍是對中鷹派

對於主持人提到他過去在聯邦參議員任內被視為對中鷹派人物，盧比歐回應說，「現在也還是如此」。慕尼黑安全會議於本月13日至15日舉行，主辦單位表示，超過60位國家元首與政府首腦、65位外交部長、30多位國防部長及40個國際組織領袖與會，成為觀察美中關係走向的重要國際場合。