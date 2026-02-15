　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普預計4月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會晤。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日在德國慕尼黑安全會議指出，美中作為全球前兩大經濟體，雙方在貿易上的任何變化都將牽動全球；儘管國家利益經常難以一致，但有責任控管分歧，避免爆發經濟或更嚴重的衝突。

盧比歐會見王毅

美中關係動向備受國際關注。盧比歐與中國外交部長王毅14日先後在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演說，兩人前一天也在場邊會晤。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，會談「正面且具建設性」，盧比歐在會中強調以結果為導向的溝通，以及在雙邊、區域與全球議題上合作的重要性，並討論川普規劃4月訪中的安排。

根據中方消息，王毅在會晤時表示，中美之間對話比對抗更好，期待雙方努力拉長合作清單，為雙邊關係創造更多穩定因素。

盧比歐：美中有義務互相溝通

盧比歐在問答環節被問及對川習會的期待時表示，美中作為全球兩大經濟體，美國有義務與中國對話，許多國家也應在雙邊基礎上如此行動；若拒絕與中國溝通，「那將是地緣政治上的失職」。他指出，美中擁有廣泛的全球利益，但國家利益經常無法完全一致，「我們對世界負有責任，必須盡力管控那些分歧，避免衝突，無論是經濟衝突或更糟的情況」。

他同時強調，與中國建立關係的前提，是任何協議都不能以犧牲美國國家利益為代價；外交的目標，在於在利益衝突時尋求方向，並盡可能以和平方式解決。盧比歐直言，美中在貿易領域發生的一切都具有全球性影響，相關長期挑戰將持續成為雙邊摩擦來源，不僅影響美國，也牽動整個西方世界。

盧比歐自稱仍是對中鷹派

對於主持人提到他過去在聯邦參議員任內被視為對中鷹派人物，盧比歐回應說，「現在也還是如此」。慕尼黑安全會議於本月13日至15日舉行，主辦單位表示，超過60位國家元首與政府首腦、65位外交部長、30多位國防部長及40個國際組織領袖與會，成為觀察美中關係走向的重要國際場合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NBA三分球大賽里拉德奪生涯第三冠　比肩傳奇
高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄
經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍炸裂版面
廟會「馬路放煙火」警踢開不準放！　網友讚爆
大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒「固力果」下　17歲男不治
藝人親妹車禍過世「附身小女孩身上」　曝神明感召過程
嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職
小年夜30℃熱如夏！　除夕午後變天「北台灣濕涼」14度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟進美產車！　歐日車恐施壓零關稅

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒臥「固力果」看板下　17歲男不治

美歐關係緊張　丹麥總理：川普沒打消擁有格陵蘭念頭

普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實遭毒殺

《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

20萬人集結德國抗議伊朗政權　流亡王儲盼領導民主轉型

瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

跟進美產車！　歐日車恐施壓零關稅

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

大阪道頓堀濺血！3少年遭砍倒臥「固力果」看板下　17歲男不治

美歐關係緊張　丹麥總理：川普沒打消擁有格陵蘭念頭

普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實遭毒殺

《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

20萬人集結德國抗議伊朗政權　流亡王儲盼領導民主轉型

瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

跟進美產車！　歐日車恐施壓零關稅

高雄蓮池潭煙火炸人群！　驚魂過程全都錄

百萬關主歌手突住院動刀！　「年前清掉不好東西」曬照報平安

電動車泡泡破了！　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」原因曝

AI末日暫緩？前OpenAI專家推遲「超級智能」時間表

麻吉大哥快看！　專家揭「比特幣抄底價」補下去

經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

桃園「月月掃」居家清理新模式 ！分散垃圾高峰　回收換好禮

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

國際熱門新聞

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔「4人同居」54年

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

好萊塢大咖男星公開挺台灣軍購！

五角大廈突撤中國軍企名單　更新1hr下架

澤倫斯基：美國別只要求烏克蘭讓步

羅浮宮又出事！館內漏水　傳名畫恐受損

爆深交淫魔艾普斯坦　杜拜港務巨頭CEO換人

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

更多熱門

相關新聞

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

台美完成對等貿易協定簽署，但英媒指出，協議雖將台灣出口商品稅率設定為與其他大型貿易夥伴相近，核心關鍵的晶片卻未納入正式條文。業界推測，完整投資細節恐待川習會後才會公布，而且在既有承諾基礎上，台積電未來可能還需再加碼1000億美元（約新台幣3.14兆元）投資。

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

王毅與盧比歐會面：讓2026成為中美互相尊重共贏的一年

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

台灣在馬年的東進西守開局

台灣在馬年的東進西守開局

關鍵字：

盧比歐美國中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

比起群聚更愛獨處的三大星座！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面