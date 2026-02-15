　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾拍到「尾牙煙火」燒木材！　高雄橋頭野火燒4小時

在 Threads 查看

記者葉國吏／綜合報導　

高雄橋頭新市鎮14日晚間驚傳火警，疑工程公司尾牙施放焰火釀災，火勢延燒4小時波及台糖木材堆置區，濃煙竄天照亮夜空，有民眾拍到焰火施放的過程，疑似火星掉至木材堆積處釀災。

▲▼高雄橋頭晚間火警。（圖／民眾提供）

▲高雄橋頭晚間火警。（圖／民眾提供）

高雄市消防局指出，14日晚間近9時接獲通報，橋頭區經武路、新中二街口一帶冒出火光，立即派遣大批人車前往處理。現場為雜草與木枝堆積物燃燒，初步估算燃燒面積約1000平方公尺，直到凌晨1時30分才完全控制火勢，未傳出人員受傷。

焰火畫面成關鍵　起火原因待調查
據了解，起火地點鄰近台灣糖業股份有限公司木材堆置區，事發前有工程公司在旁舉辦尾牙餐會，活動尾聲施放高空煙火助興。不少住戶在陽台拍攝璀璨畫面，卻意外錄下煙火墜落草叢的一瞬間。

▲高雄橋頭晚間火警。（圖／民眾提供）

從流出的影片可見，火星落地後迅速擴散，火舌沿著乾燥雜草蔓延，短時間內形成大片火勢。至於是否因煙火操作不慎引發，仍待消防單位進一步鑑識釐清。

濃煙灌入民宅　消防蒐證將究責
火勢猛烈燃燒期間，濃煙不斷往上竄升，附近社區住戶反映，在室內都能聞到刺鼻煙味，只好緊急關閉門窗。有民眾質疑，施放焰火是否事前做好安全評估，為何會波及堆置區。消防局表示，已調閱並蒐集相關影像資料，後續將釐清責任歸屬，若涉及違規或疏失，將依法究辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐洲5國聯手發表聲明　普丁政敵納瓦尼死於毒殺！
北捷深夜驚魂！乘客嚇壞全衝下車
大樂透1.8億頭獎一注獨得

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民眾拍到「尾牙煙火」燒木材！　高雄橋頭野火燒4小時

嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

命懸80分鐘奇蹟翻轉！男心跳停止　東港安泰醫院啟動葉克膜搶命

快訊／高金素梅國會辦公室主任30萬交保、限制出境出海

快訊／北捷龍山寺站深夜驚魂！一男疑車上揮傘　乘客嚇壞全衝下車

快訊／高雄橋頭晚間火警！疑「燃放爆竹」引火勢　消防員灌救中

快訊／桃園鐵皮工廠深夜火警「全面燃燒」！91消防員衝現場灌救

男大生想「轉正」遭女砲友拒絕　偷拍私密照上傳IG恐嚇

快訊／公園下棋爆口角！高雄八仙公園驚傳美工刀傷人　2人送醫

新北父子檔搭高雄輕軌違規穿越　碰撞列車雙雙受傷

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

民眾拍到「尾牙煙火」燒木材！　高雄橋頭野火燒4小時

嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

命懸80分鐘奇蹟翻轉！男心跳停止　東港安泰醫院啟動葉克膜搶命

快訊／高金素梅國會辦公室主任30萬交保、限制出境出海

快訊／北捷龍山寺站深夜驚魂！一男疑車上揮傘　乘客嚇壞全衝下車

快訊／高雄橋頭晚間火警！疑「燃放爆竹」引火勢　消防員灌救中

快訊／桃園鐵皮工廠深夜火警「全面燃燒」！91消防員衝現場灌救

男大生想「轉正」遭女砲友拒絕　偷拍私密照上傳IG恐嚇

快訊／公園下棋爆口角！高雄八仙公園驚傳美工刀傷人　2人送醫

新北父子檔搭高雄輕軌違規穿越　碰撞列車雙雙受傷

盧比歐會見王毅：美中貿易議題影響全球　需控管分歧避免衝突

民眾拍到「尾牙煙火」燒木材！　高雄橋頭野火燒4小時

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

小年夜30℃熱如夏！　除夕午後變天「北台灣濕涼」14度

2026春節必看！9天年假「最強片單懶人包」　柯震東《功夫》大戰星爵、瑪格羅比

不只是一夕爆紅！　DAY6、WOODZ、fromis_9撐過動盪後站上全盛期

嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

TOYOTA啟動「高層組織架構改組」！為轉型行動服務公司做準備

高雄春天音樂節邁第17年！高市國樂團、交響樂團推4大節目一次看

好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感

Ella揪吳尊.汪東城撒嬌 夢回《花樣少年少女》

社會熱門新聞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

高雄橋頭晚間火警！　消防員灌救中

男大生亂發砲友私密照遭判刑

翁樹上離奇亡！陸配妻詭異威脅下秒消失

快訊／高金素梅國會辦公室主任30萬交保

男心跳停止　東港安泰醫院葉克膜搶命

公園下棋爆口角　高雄驚傳美工刀傷人

父子檔搭高雄輕軌違規穿越　碰撞列車雙雙受傷

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

宜蘭包裹炸傷2人　內含火藥機械裝置引爆

台中男獨攀八仙山失聯　遺體找到了

更多熱門

相關新聞

即／高雄透天厝氣爆　男子全身燒燙傷送醫

即／高雄透天厝氣爆　男子全身燒燙傷送醫

高雄市楠梓區今（14）日上午9點26分發生一起住宅火警！警消獲報，中泰街一棟透天民宅疑似發生氣爆，現場傳出巨大的爆炸聲響，隨後即見屋內竄出火苗和白煙。消防局出動9車22人前往搶救，火勢於9點48分火勢撲滅，屋內一名39歲男住戶自行走出屋外，救護人員於現場檢傷時，發現男子全身多處燒燙傷、意識清醒，救護人員於現場處置後緊急將他送醫，至於事故發生原因仍待釐清。

快訊／基隆火警！民宅3樓冒濃煙　屋主驚逃

快訊／基隆火警！民宅3樓冒濃煙　屋主驚逃

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮市火警燒11戶　張榮發基金會歲末贈慰問金

花蓮市火警燒11戶　張榮發基金會歲末贈慰問金

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

關鍵字：

火警

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

比起群聚更愛獨處的三大星座！

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面