民眾拍到「尾牙煙火」燒木材！　高雄橋頭野火燒4小時

記者葉國吏／綜合報導

高雄橋頭新市鎮14日晚間驚傳火警，疑工程公司尾牙施放焰火釀災，火勢延燒4小時波及台糖木材堆置區，濃煙竄天照亮夜空，有民眾拍到焰火施放的過程，疑似火星掉至木材堆積處釀災。

▲高雄橋頭晚間火警。（圖／民眾提供）

高雄市消防局指出，14日晚間近9時接獲通報，橋頭區經武路、新中二街口一帶冒出火光，立即派遣大批人車前往處理。現場為雜草與木枝堆積物燃燒，初步估算燃燒面積約1000平方公尺，直到凌晨1時30分才完全控制火勢，未傳出人員受傷。

焰火畫面成關鍵 起火原因待調查

據了解，起火地點鄰近台灣糖業股份有限公司木材堆置區，事發前有工程公司在旁舉辦尾牙餐會，活動尾聲施放高空煙火助興。不少住戶在陽台拍攝璀璨畫面，卻意外錄下煙火墜落草叢的一瞬間。

▲高雄橋頭晚間火警。（圖／民眾提供）

從流出的影片可見，火星落地後迅速擴散，火舌沿著乾燥雜草蔓延，短時間內形成大片火勢。至於是否因煙火操作不慎引發，仍待消防單位進一步鑑識釐清。

濃煙灌入民宅 消防蒐證將究責

火勢猛烈燃燒期間，濃煙不斷往上竄升，附近社區住戶反映，在室內都能聞到刺鼻煙味，只好緊急關閉門窗。有民眾質疑，施放焰火是否事前做好安全評估，為何會波及堆置區。消防局表示，已調閱並蒐集相關影像資料，後續將釐清責任歸屬，若涉及違規或疏失，將依法究辦。