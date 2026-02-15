小年夜30℃熱如夏！　除夕午後變天「北台灣濕涼」14度

▲迪化街年貨大街。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到輻射冷卻影響，新竹關西05：14測得平地最低溫11.5度。白天一樣熱如夏天，高溫上看30度。2/16(除夕)午後變天，北部、宜蘭濕涼，低溫下探14度。

根據中央氣象署資料顯示，今天（15日）各地大多為晴到多雲，天氣穩定與昨天相似，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨；白天溫暖偏熱，彰化以北沿海高溫約23-26度，其他北部及東半部高溫約25-28度，中南部高溫可達27-30度，而夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14-17度，南部及花東約17-19度，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低，日夜溫差高達10度以上，早晚請適時增減衣物避免著涼。

2/16(除夕)鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，2/17(初一)至 2/18(初二)東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；2/16基隆北海岸有局部短暫陣雨，易有局部較大雨勢，2/16、2/17桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴；2/18水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

▲春節連假天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象署）

2/16-2/18 低溫預測:西半部及宜蘭14-17度，花蓮17-19度，台東18-20度，澎湖16-18度，金門12-13度，馬祖9-10度；高溫預測:北部、宜蘭及澎湖18-22度，花蓮21-24度，中部及台東23-26度，南部27-29度，金門18-20度，馬祖11-13度。

2/19(初三)東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼；2/19至2/21(初三至初五)基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2/19-2/21 低溫預測:西半部、宜蘭及澎湖14-17度，花東17-19度，金門12-13度，馬祖10-11度；高溫預測:北部、宜蘭及花蓮18-23度，中南部26-28度，台東24-25度，澎湖20-21度，金門18-19度，馬祖13-14度。