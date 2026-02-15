　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

台美完成對等貿易協定簽署，但英媒指出，協議雖將台灣出口商品稅率設定為與其他大型貿易夥伴相近，核心關鍵的晶片卻未納入正式條文。業界推測，完整投資細節恐待川習會後才會公布，而且在既有承諾基礎上，台積電未來可能還需再加碼1000億美元（約新台幣3.14兆元）投資。

台積電需再投資1000億美元？

《金融時報》報導，台美對等貿易協定（ART）建立在台灣科技公司承諾對美投資2500億美元（約新台幣7.8兆元）基礎上，以在美生產晶片換取關稅豁免，但相關細節投資細節尚不清楚。

台美1月簽署的備忘錄，涵蓋台灣半導體取得232條款最惠國待遇並享零關稅配額。但產業人士透露，除公開備忘錄外，尚有其他議定文本未對外說明，而且華府預計不會在4月川習會前公布完整內容。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，台灣2500億美元投資承諾，已計入台積電過去宣布的1000億美元（投資；另有知情人士指出，台積電供應鏈投資約占300億美元（約新台幣9415億元）；包括富士康等企業也在美擴產，但擴產投資預計不超過200億美元（約新台幣6380億元），剩餘約1000億美元缺口，僅台積電具備填補能力。

美廠最先進晶片產年30％恐已是上限

台積電先前承諾在亞利桑那投資1650億美元（約新台幣5.2兆元），建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。盧特尼克上月更提到，目標是在川普任內，將台灣約40％半導體供應鏈與產能移往美國。兩名熟悉計畫人士則稱，台積電可能再追加1000億美元，在美新建4座晶圓廠。

不過觀察人士指出，即便大幅擴產，美國產能仍將落後台灣數年。台積電先前表示，2030年代初期亞利桑那廠全面完工後，預計美國最先進晶片產能約有30％；但台灣同步擴廠下，美產能30％恐已是上限。台灣談判代表鄭麗君也多次強調，將40％半導體供應鏈移轉至美國「不可能實現」。

02/12 全台詐欺最新數據

