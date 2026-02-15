　
社會 社會焦點 保障人權

嗆割頸案乾哥「有種捅你乾妹的X」！　少觀所管理員遭調職

郭姓少年目前收容於台北少年觀護所（圖）。（翻攝臉書／法務部矯正署臺北少年觀護所）

圖文／鏡週刊

新北市國中少年遭割頸案，最高法院近日裁定郭姓少年（乾哥）有期徒刑12年、林姓少女（乾妹）有期徒刑11年定讞，引發關注。有消息指出，乾哥先前在台北少年觀護所（少觀所）參與暴動行為，遭管理員嗆「有種拿刀捅你乾妹的X」。最終該名管理員以「涉不當管教」理由遭調職。

少觀所內到底發生什麼事？　管理員言語是否踩線？

郭姓少年2023年12月犯案後，被收容於法務部矯正署台北少年觀護所。本刊掌握，2025年間，少觀所內發生一起少年集體暴動「搖房」行為，乾哥也參與其中。當時管理員上前鎮壓，並對乾哥噴灑辣椒水，過程中嗆：「你那麼有種，為什麼不拿刀捅你乾妹的X」等話語。

此事發生後，遭新北地方法院通報，稱乾哥在少觀所遭受「不當管教」。最終，涉事管理員遭調離現職。

《少事法》成「被害人的緊箍咒」？　楊爸為何痛批司法已死？

割頸案判決定讞後，最高法院12日駁回上訴，維持二審乾哥12年、乾妹11年徒刑。隔日（13日），被害者楊姓父親在新北市議會召開記者會，聲淚俱下發表長達3695字的「18點聲明」，痛批司法不公，直指《少年事件處理法》是「惡法」，怒斥法官是「加害者的幫兇」、「最大的廢死集團」，更悲嘆「司法已死」。

楊爸爸質疑，《少事法》過度保護加害者，成為「被害人的緊箍咒」，不僅限制家屬發聲，也讓刑責過輕。他指出，加害者服刑3分之1、扣除收容時間「可能只要4年左右」即可申請假釋，甚至前科可塗銷，形同鼓勵少年犯「關4年出來當老大」。最讓他悲憤的是，郭姓少年案發後拍下被害人躺在擔架上的畫面，並在IG標註「#最美風景」，讓他怒問：「法官到底在保護誰？」

楊爸爸另批賠償毫無誠意，指1,424萬元社會捐款竟被視為可抵償來源，痛斥「把社會善意當成加害者責任，非常荒謬」。乾妹母親承諾200萬元僅付20萬元，乾哥家屬則開債權憑證稱無力賠償，他質問「沒錢就不用負責？」並要求公開庭訊紀錄，質疑「對毒駕致死能判死，對此案卻輕判，公平正義在哪裡？」坦言對司法已徹底絕望。


「法官是加害者幫凶」　割頸案乾哥妹輕判定讞！楊父泣訴：過1、2年就可以出來
割頸少年判12年、教唆少女判11年　死者父震怒：出獄後誰要認養他們？
新北國中割頸案定讞！維持原判　乾哥12年、乾妹11年確定

02/12 全台詐欺最新數據

