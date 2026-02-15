羅浮宮又出事！德農館漏水　傳名畫恐受損

▲羅浮宮德農館展廳深夜漏水，疑似樓上管線出問題。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

巴黎博物館再傳意外。繼珠寶藏品遭竊、展間因老化關閉及票券詐騙爭議後，巴黎羅浮宮再爆漏水事件，傳出部分畫作恐受影響。

根據BFM TV報導，事故發生於12日晚間至13日凌晨，地點位於Musée du Louvre德農館一處展廳。館方於13日上午9時47分對內發布「技術事故」通報。

德農館展廳漏水 天花板受損暫封

出事的是德農館707號展廳，主要陳列19世紀法國畫家梅尼耶（Charles Meynier）的畫作，包括《Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun》等作品。

▼作品《Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun》。（圖／翻攝自法國文化部-開放遺產平台）



消息指出，疑似樓上管線出現故障導致滲水，展廳天花板受創明顯，目前已暫停對外開放。另有內部人士透露，部分藝術品可能受波及，修復專家正進行評估與檢視。

羅浮宮官網公告顯示，706至708號展廳暫時關閉，何時重新開放尚未說明。

▲羅浮宮有畫作可能受損，專家正在檢查評估。（圖／記者閔文昱攝）



接連爭議 館務壓力升高

事實上，羅浮宮近來風波頻傳。去年10月曾發生竊盜案，多件珠寶藏品遭人帶走，至今未尋回；11月因建築老化問題，一度封閉部分空間；同月稍晚，埃及文物圖書館也出現漏水，數百件文獻受損。

此外，自去年底起，館內人員因工作條件問題多次罷工；近期又爆出員工與導遊涉及票券詐騙，引發外界關注。

作為全球參觀人數最多的博物館之一，羅浮宮2025年吸引約900萬名訪客，其中逾七成來自海外。如今再添事故，也讓館方管理與維護能力備受檢視。

▼近期羅浮宮連爆竊盜、罷工與詐騙案，再添負面新聞。（圖／路透）

