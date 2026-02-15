　
過年不怕叫錯人！「親戚稱呼計算機」App爆紅　眾人讚：太實用了

過年不怕叫錯人！「親戚稱呼計算機」APP爆紅　網讚：太實用了

▲網友分享一款App，只要輸入親屬關係就能得到親戚稱謂的正確叫法。（翻攝自App「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」）

圖文／鏡週刊

春節即將到了，不少人會擔心，回老家見到親戚可能叫不出稱謂。有網友分享一款手機App「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，可以即時查出親戚相對應稱呼，還會播放語音，讓過年不會尷尬叫錯。網友直呼，「超有才」、「這個東西希望全國普及一下，太實用了」。

這名網友是在Threads發文，並分享一款免費App「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，該App的畫面比照計算機模式，但將原本的數字鍵換成直系親屬的稱謂，只要按下親屬相對關係，就能顯示正確的叫法。原PO分享畫面就簡單舉例，爸爸的哥哥＝伯父；媽媽的姐姐＝姨媽。

貼文一出，引發熱議，網友紛紛表示，「完全需要，輩份永遠沒記得過」、「這個感覺很厲害欸」、「有料！馬上下載來玩」、「超有才」、「這個東西希望全國普及一下，太實用了」、「想起115學測國文第3題，鄭用錫要怎麼稱呼他的兒子的妻子的叔父」。

也有網友搞笑表示，親戚很多來不及按，還有講台語怎麼辦？「來都來一群，根本按不完」、「應該多加一個翻譯成台語的功能」、「有沒有那種掃描了就能知道他誰的程式啊」。

