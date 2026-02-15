　
地方 地方焦點

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

記者吳奕靖、董美琪／高雄報導

大樂透第115015期於14日晚間開獎，頭獎獎金高達1.9億元，派彩結果出爐，由一人獨得。這注幸運頭獎落子高雄市小港區崇文路36號的「億來發彩券行」，消息傳出後，現場不僅響起陣陣鞭炮聲，更吸引不少民眾慕名而來，希望能沾沾喜氣。

▲▼大樂透頭獎落高雄小港！彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供）

▲大樂透頭獎落高雄小港，彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供，下同）

本期大樂透中獎資訊：

本期大樂透中獎號碼：01、11、22、35、36、40，特別號為28
根據台彩公布資訊，頭獎1.9億元由一人獨得，開出地點為高雄小港。至於貳獎部分，本期則遺憾槓龜。

▲▼大樂透頭獎落高雄小港！彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供）

彩券行開出頭獎　店員難掩驚喜

「億來發彩券行」店員在接受訪問時表示，這是該店自開業以來首度開出大樂透頭獎。店員透露，當時接到運彩公司（台彩）的電話通知時，心情既驚喜又驚訝，完全沒想到頭獎就落在自家店裡。

畫面中可以看到，彩券行門口熱鬧非凡，業者準備了長串鞭炮慶祝。店員忙著張貼「恭喜本店開出大樂透頭獎」的紅榜，鄰里間也紛紛傳遞這份好消息。

▲▼大樂透頭獎落高雄小港！彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供）

▲▼彩券行店員接通知大喊：好驚喜。（圖／民眾提供）

▲▼大樂透頭獎落高雄小港！彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供）

民眾晚間紛紛趕往現場沾喜氣

得知頭獎消息後，不少當地民眾第一時間趕往這家彩券行。有民眾表示得知小港開出1.9億元大獎，立刻過來買幾張彩券，看能不能延續這份好手氣。現場購買氣氛熱絡，彩券行儼然成為當晚熱門地點，也為這家開出頭獎的彩券行增添了不少話題與人氣。

▲▼大樂透頭獎落高雄小港！彩券行驚喜鳴炮。（圖／民眾提供）

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

大樂透

