命懸80分鐘奇蹟翻轉！男心跳停止　東港安泰醫院啟動葉克膜搶命

▲安泰醫院替潘姓男子啟動ECPR搶命。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名61歲潘姓男子14日傍晚突發急性冠心症，送醫後一度心跳停止，於他院歷經長達80分鐘心肺復甦術仍未恢復自發循環，晚間緊急轉送東港安泰醫院，急診團隊迅速啟動ECPR機制，裝設葉克膜接手循環支持，成功恢復心跳，目前正進行緊急心導管手術，全力與死神拔河。

潘姓男子14日傍晚因急性冠心症發作，家屬緊急送往鄰近醫院急救。醫療人員持續施作傳統心肺復甦術（CPR）長達80分鐘，仍未恢復自發性循環（ROSC），隨即評估轉送具高階重症處理能力的東港安泰醫院。

晚間9時35分，安泰醫院急診部接獲轉診通知，立即整備重症團隊待命。患者到院後，院方迅速啟動ECPR（體外心肺復甦術）機制，在極短時間內完成大血管穿刺與葉克膜（ECMO）置放，成功建立體外循環，取代心肺功能，確保腦部與全身器官灌流，順利恢復心跳，隨即準備進行緊急心導管檢查與介入治療。

安泰醫院指出，長時間CPR後若仍無法恢復循環，是否及時介入葉克膜，往往成為影響存活率與神經學預後的關鍵。安泰醫院目前為屏南地區唯一具備24小時隨時啟動ECPR能力的醫療機構，葉克膜團隊擁有豐富臨床經驗，能在最短時間內完成置放與抗凝管理，降低出血與灌流不足風險。

此次搶救流程從ECMO循環支持，到立即銜接心導管室檢查，屬於高難度跨科整合救治。透過高階影像確認是否為急性心肌梗塞或其他冠狀動脈病灶，並即時進行介入處置，形成完整的重症急救鏈。

安泰醫院強調，ECPR成功與否與「心跳停止至葉克膜置放時間」密切相關。呼籲各醫療院所若遇到傳統CPR效果不佳的患者，應儘速啟動轉診機制，將患者送至具備高階重症處理量能的醫院，以縮短無效壓胸時間，提升整體存活率與後續神經功能恢復機會。

院方表示，未來將持續強化重症醫療能量與區域聯防機制，為屏南鄉親築起更堅實的生命防線。