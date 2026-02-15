　
社會 社會焦點 保障人權

史上最貴宵夜！北市女偷吃440元日料慘噴2.5萬　易科罰金夠吃50頓

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市徐姓女子偷鄰居440元外送餐，換來25天拘役。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名徐姓女子，深夜返家時在住處大樓門口「順手牽羊」，拿走鄰居叫的外送日式料理。徐女到案後一路否認，甚至瞎掰「以為是自己買的」，但監視器畫面清楚拍下她取餐過程。士林地院審結，依竊盜罪判處徐女拘役25日，得易科罰金2萬5000元；換算下來，罰金竟是餐點價值的57倍，代價相當高昂。

2024年11月11日凌晨，陳姓住戶透過Uber Eats訂購價值440元的日式料理，外送員依指示將餐點放置於社區一樓的外送專區。約9分鐘後，陳男下樓取餐卻發現宵夜不翼而飛，調閱監視器才發現是被一名女子整袋提走，氣得報警提告。

警方循線找到徐女，她起初辯稱「當時手上有拿食物，不知拿到別人的」，還聲稱已向對方道歉；但案件進入法院審理時，她又改口硬拗「那袋食物是我自己買的」，矢口否認偷竊。

不過，法官當庭勘驗監視器畫面，當場戳破徐女謊言。畫面顯示，徐女進入大樓時左手拉著空推車，右手直接從外送區取走該袋餐點，根本沒有她所謂「原本就拿著自己的食物」。法院認定她前後供詞矛盾，顯係卸責之詞，不足採信。

法官審酌，徐女因一時貪念竊取他人財物，且過去曾有毒品前科，素行非佳；加上犯後態度不佳、始終否認犯行，因此依竊盜罪判處拘役25日，如易科罰金以每日1000元折算，總計須繳納2萬5000元。至於被偷吃掉的日式料理，法院也諭知沒收或追徵其價額440元。

02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

