社會 社會焦點 保障人權

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

▲南部1名研究生闖教授辦公室、造假文件遭法辦。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

南部國立大學楊姓研究生，因被教授拒絕繼續指導論文，竟接連做出闖入教授辦公室與盜用電子簽名偽造文件的行為，企圖讓校方誤以為教授已同意續任指導。台南法院審理後，依無故侵入他人建築物罪與行使偽造私文書罪，判處應執行有期徒刑6月，得易科罰金。

楊姓研究生為國立某大學某系所碩士班學生，甲姓教授原為其指導教授，但雙方已於2024年4月間終止指導關係，教授並未同意再擔任其論文指導。儘管如此，楊姓研究生仍試圖以造假方式，讓校方承認該教授續任指導。

對此，楊姓研究生在法院上辯稱，教授曾提供論文資料，自己才認為有授權填寫指導教授表格，並主張進入辦公室是為了找教授簽名，或查看辦公室是否遭竊，否認有犯罪意圖。

不過法官調查發現，楊姓研究生於2024年4月16日下午，徒手開啟教授在校內的辦公室門鎖，未經同意進入室內，在辦公室內繞行查看約1分多鐘後才離開。法院勘驗監視器畫面後認為，楊姓研究生在開門即發現教授不在，卻仍進入室內四處查看，行為與其所稱「找教授」或「查看是否遭竊」明顯不符，也不合常理，因此不採信其說法。

此外，法官也認定，楊姓研究生同日下午在校內圖書館，利用系辦人員先前寄給其的電子郵件中所附教授電子簽名檔，在「研究生登記指導教授表格」上偽造教授署名，製作出看似教授已同意擔任指導的文件，隨即交給系辦助理行使。

數日後，又在宿舍內以相同方式，在另一份電子版表格中偽造教授電子簽名，再次送交系辦人員，試圖讓校方承認指導關係成立。

法院指出，研究生登記指導教授表格具有重要學籍與行政意義，一旦出現教授簽名，足以使承辦人員或相關單位誤認教授已同意指導，即使仍需再向教授確認，這類偽造文件本身已足以造成教授及系所行政管理上的損害風險，已符合刑法「足以生損害於他人」的構成要件。

至於辯方主張被告身心狀況影響行為能力，法院另行鑑定後認定，被告雖有相關疾病，但在案發當時仍具備辨識違法及控制行為的能力，不影響刑事責任。

台南地院認，被告涉犯無故侵入他人建築物罪及行使偽造私文書罪，分別判處2月與5月有期徒刑，合併應執行6月，並宣告沒收2份表格上偽造的教授署名與電子簽名。

02/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

