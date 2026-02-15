進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」高端進口冰鮮和牛空白區

▲ 內蒙「政企合作」推本土冷鮮品牌，瞄準市場缺口：本土冷鮮肉挑戰澳洲進口貨。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／內蒙報導

大陸高端和牛市場近年需求持續爆發，長期以來，市場面臨日本和牛禁入、澳洲進口和牛「冰鮮價格昂貴、冷凍口感欠佳」的斷層。位在內蒙古興安盟扎賚特旗的「農好牧業」看準此契機，憑藉精細化培育技術與「政企合作」的創新模式，全力打造「本土」高端冷鮮和，主打高CP值與口感，首批產品預計今年春節正式登陸市場，目標以高性價比優勢，鎖定江浙滬等高端消費客群。

作為扎賚特旗肉牛產業提質增效的重大項目之一，內蒙古農好牧業發展有限公司負責人潘琪受訪時介紹，自家公司過去一年來，積極布局「和牛賽道」，以高品質、精細化飼養為核心，打造屬於本土的高端冷鮮和牛品牌，助力地方畜牧業轉型升級。

談及市場定位，潘琪指出，目前日本原產和牛無法正式進入大陸市場，大陸本土主要競爭對手多為澳洲進口和牛，「澳洲和牛大多以冷凍肉進口，運輸時間長、成本高。如果改用空運進口冰鮮肉，價格會更高。」

潘琪進一步解釋，相比之下，依托內蒙古當地的天然牧草資源、冷鏈物流與區位優勢，推出「本土高端冷鮮和牛」，以中高價位切入市場。

▲ 內蒙古農好牧業發展有限公司負責人潘琪。（圖／記者任以芳攝）

目前大陸市售和牛以澳洲進口為主，潘琪指出，冷凍肉口感不如預期，空運冰鮮肉成本過高。以A3級眼肉為例，澳洲冷凍和牛每公斤約300元人民幣，而空運冰鮮產品則高達600至700元。利用內蒙古得天獨厚的地理優勢與冷鏈物流，將本土冷鮮和牛價格控制在每公斤350至400元之間，成功填補高品質、合理價位的市場空白，為本土養殖搶占高端市場提供絕佳窗口。

潘琪指出，公司核心競爭力源於創辦團隊有深厚的動物營養背景，原本從事飼料產業，轉型養牛後將「懂營養、懂配方」的優勢發揮至極。基地採用系統性養殖模式，根據和牛不同生長階段訂製專屬飼料配方，並精準添加氨基酸、維生素等營養成分。

「我們沒有什麼『特殊法寶』，靠精細化管理、定時定量投料與自動飲水系統，確保牛隻健康成長。」潘琪繼續介紹，透過導入統一的精料配方、嚴選優質秸稈與自動飲水系統，確保每一頭牛的生長數據皆可追蹤。同時，產品在上市前均須經過嚴格的自評與市場評估，不追求速成，也不依賴添加劑。每批肉品上市前都要經過公司自評與市場評估，符合標準後才能流入市場。

▲ 科學精養高端肉牛培育。（圖／記者任以芳攝）

談及為何選址興安盟扎賚特旗，「這裡的氣候、水源、牧草資源得天獨厚，是養牛的黃金區域。」潘琪介紹，優質的自然環境為和牛生長奠定了基礎，飼養和牛管理也採取精準飼養的高標準。

目前，潘琪正加快肉牛基地建設，透過「政企合作」模式。扎賚特旗政府投資1.5億元人民幣建設現代化牛場基礎設施，企業則以租賃方式負責運營，資金集中投入於優質牛種採購、飼料採購與養殖管理，為產品定價提供更大空間。這項合作助力地方畜牧業轉型升級，促進農牧民就業。

目前，潘琪正加速建設標準化牧場與屠宰加工一體化設施，希望做的不僅是一塊牛肉，而是一個代表「中國品質」的高端品牌，未來更引領更多企業走上「從飼料到餐桌」的全鏈條發展之路。