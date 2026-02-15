陸體育老師變身農村靈魂人物　返鄉打造「番茄公社」 貧困村翻身

▲內蒙平安村轉型「研學＋採摘」徹底翻身。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／內蒙報導

大陸推動「鄉村振興」十多年來，不少偏遠村莊因大學生返鄉創業而迎來質變。在內蒙古科右前旗的平安村，曾是一名城市體育老師的齊景曉，於2013年毅然放棄安穩生活回到家鄉。她從基層村官做起，與丈夫共同克服大雪壓棚、資金短缺等難題，創辦了現代化農業基地「番茄公社」。幫助村民建立蔬果大棚、推動產銷合作社、打造研學營創新模式提升農產附加價值，帶領村民加入產銷合作社，讓每人年均淨收入增加1萬多元人民幣。

▲齊景曉原本大學畢業留在城裡做體育老師，放棄城市回鄉創業！（圖／記者任以芳攝）

「為何放棄當老師好機會？」齊景曉說，自己也是村裡長大孩子，家裡很窮苦，當年受到幫助努力上大學，回頭繼續供兩個唸高中妹妹考大學。「自己條件不好，找個對象也是貧困戶，日子過的很緊張。」

齊景曉說，創業初期還得謝謝當時黨委政府，第一間房子的租金是政府出的，鎮黨委幫忙找貸款，加上幾位大學生一起回家鄉創業。2013年，齊景曉與丈夫畢業後回到平安村創辦設施農業基地。

創業初期並不容易。齊景曉回憶，最開始合作社只有五名大學生，村民對他們的電商銷售模式完全不信任，「我先自己做給大家看，等他們看到我們賺到錢，才逐漸加入合作社。」

大棚資金短缺、村民充滿疑慮，齊景曉與丈夫創業經歷無數挑戰。回憶某年下一場很大雪，大棚下大雪必須除雪，否則中午陽光會把雪變成化成水，把大棚壓塌。夫妻倆為了省錢，半夜起來剷雪到天亮，保護農作物，兩口子全感冒高燒，這種吃苦耐勞的精神，也融化村民防備心，紛紛加入創業隊伍。

▼ 84年後大學村官靠「研學＋採摘」讓內蒙平安村年收大增萬餘元。（圖／記者任以芳攝）

▲「研學教育＋溫室果蔬採摘」模式提升農產附加價值。（圖／記者任以芳攝）

齊景曉憑藉耐心逐步帶動村民土地流轉，一起加入大棚蔬果轉型，通過網路銷售拓展市場。如今基地擁有400畝土地、十幾個溫室棚、7棟日光棚，每人年均凈收入可達3.5萬元（單位：人民幣，同下），比十年前增加1萬多元，改變好多村民生活。

齊景曉在農業創新方面有獨特的思路，她把農產品定位為「採摘產品」，提升附加值。番茄、香瓜、西瓜、葡萄等水果，在基地採摘價高達每斤10元，比市場零售價高出數倍。

▼ 科技大棚解決天氣問題，一年四季都有不同蔬果銷售。（圖／記者任以芳攝）

▲齊景曉深耕鄉村振興，靠設施農業與電商助村民脫貧。（圖／受訪者提供）

孩子和家長假日體驗農家樂，像是炒葵花籽、腌製鹹蛋，參與栽苗、扒玉米等遊戲活動。齊景曉說，「我賺的不是產品本身的錢，而是參與者的勞動體驗費用，孩子們在這裡不只是玩，也是學習和體驗農業過程。」

研學活動也帶動了村民額外就業和收入，村子大媽、大爺多了兼差機會，參與民宿接待與研學導覽，每天上班可以有20%收入，沒有客人就回家做自家農活，形成互惠共贏。

透過這種模式，研學活動從最初三戶村民參與，拓展至19戶，形成村民、企業與遊客三方共利的運作機制。齊景曉與丈夫一步一腳印，把「番茄公社」基地打造成科右前旗現代化村莊農業示範點，也一圓回饋家鄉打拚的心願。

