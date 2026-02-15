　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸體育老師變身農村靈魂人物　返鄉打造「番茄公社」 貧困村翻身

▲▼ 內蒙留稿2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲內蒙平安村轉型「研學＋採摘」徹底翻身。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／內蒙報導

大陸推動「鄉村振興」十多年來，不少偏遠村莊因大學生返鄉創業而迎來質變。在內蒙古科右前旗的平安村，曾是一名城市體育老師的齊景曉，於2013年毅然放棄安穩生活回到家鄉。她從基層村官做起，與丈夫共同克服大雪壓棚、資金短缺等難題，創辦了現代化農業基地「番茄公社」。幫助村民建立蔬果大棚、推動產銷合作社、打造研學營創新模式提升農產附加價值，帶領村民加入產銷合作社，讓每人年均淨收入增加1萬多元人民幣。

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲齊景曉原本大學畢業留在城裡做體育老師，放棄城市回鄉創業！（圖／記者任以芳攝）

大陸十多年來一直推動鄉村振興，位於內蒙古科右前旗科尔沁鎮平安村，有一個名為「番茄公社」的現代化農業基地幫助村莊「轉型」。背後的靈魂人物是84年出生的齊景曉，原本大學畢業留在城裡做體育老師，她卻選擇回鄉創業，幫助村民建立蔬果大棚、推動產銷合作社、打造研學營，從無到有讓貧困村莊有了不一樣新生機。

內蒙科右前旗科尔沁鎮平安村過去一直是很傳統小村莊，如今卻發展出全新面貌，背後推手是來自84年出生的齊景曉，她放棄城市安穩生活，選擇返鄉創業，從大學村官逐步帶動村民創業、推動鄉村振興，與丈夫共同打造「番茄公社」設施農業基地，推動蔬果轉型，結合研學課程，讓農業、教育、旅遊融合，提升農產品附加值。

「為何放棄當老師好機會？」齊景曉說，自己也是村裡長大孩子，家裡很窮苦，當年受到幫助努力上大學，回頭繼續供兩個唸高中妹妹考大學。「自己條件不好，找個對象也是貧困戶，日子過的很緊張。」

齊景曉說，創業初期還得謝謝當時黨委政府，第一間房子的租金是政府出的，鎮黨委幫忙找貸款，加上幾位大學生一起回家鄉創業。2013年，齊景曉與丈夫畢業後回到平安村創辦設施農業基地。

創業初期並不容易。齊景曉回憶，最開始合作社只有五名大學生，村民對他們的電商銷售模式完全不信任，「我先自己做給大家看，等他們看到我們賺到錢，才逐漸加入合作社。」

大棚資金短缺、村民充滿疑慮，齊景曉與丈夫創業經歷無數挑戰。回憶某年下一場很大雪，大棚下大雪必須除雪，否則中午陽光會把雪變成化成水，把大棚壓塌。夫妻倆為了省錢，半夜起來剷雪到天亮，保護農作物，兩口子全感冒高燒，這種吃苦耐勞的精神，也融化村民防備心，紛紛加入創業隊伍。

▼ 84年後大學村官靠「研學＋採摘」讓內蒙平安村年收大增萬餘元。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲「研學教育＋溫室果蔬採摘」模式提升農產附加價值。（圖／記者任以芳攝）

齊景曉憑藉耐心逐步帶動村民土地流轉，一起加入大棚蔬果轉型，通過網路銷售拓展市場。如今基地擁有400畝土地、十幾個溫室棚、7棟日光棚，每人年均凈收入可達3.5萬元（單位：人民幣，同下），比十年前增加1萬多元，改變好多村民生活。

齊景曉在農業創新方面有獨特的思路，她把農產品定位為「採摘產品」，提升附加值。番茄、香瓜、西瓜、葡萄等水果，在基地採摘價高達每斤10元，比市場零售價高出數倍。

▼ 科技大棚解決天氣問題，一年四季都有不同蔬果銷售。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙留稿、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲齊景曉深耕鄉村振興，靠設施農業與電商助村民脫貧。（圖／受訪者提供）

孩子和家長假日體驗農家樂，像是炒葵花籽、腌製鹹蛋，參與栽苗、扒玉米等遊戲活動。齊景曉說，「我賺的不是產品本身的錢，而是參與者的勞動體驗費用，孩子們在這裡不只是玩，也是學習和體驗農業過程。」

研學活動也帶動了村民額外就業和收入，村子大媽、大爺多了兼差機會，參與民宿接待與研學導覽，每天上班可以有20%收入，沒有客人就回家做自家農活，形成互惠共贏。

透過這種模式，研學活動從最初三戶村民參與，拓展至19戶，形成村民、企業與遊客三方共利的運作機制。齊景曉與丈夫一步一腳印，把「番茄公社」基地打造成科右前旗現代化村莊農業示範點，也一圓回饋家鄉打拚的心願。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍
國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW爛毀　1男不治
快訊／抓到了！「包裹爆炸」釀姊弟2傷
超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

陸海警春節持續巡航釣魚台及南海島礁　艦內外掛春聯宣示主權

陸體育老師變身農村靈魂人物　返鄉打造「番茄公社」 貧困村翻身

進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」高端進口冰鮮和牛空白區

過年最旺款！女子用「13萬黃金做美甲」　網喊：指甲屑我來掃

真甲整片掀開！22歲女做完「新年戰甲」摔車　醫：無延甲恐沒那麼慘

春節需求大！一天跑22戶　陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

DeepSeek今年春節再爆「驚奇」？　官方披露正測試新模型結構

哈爾濱最高溫飆至0度以上　大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

陸海警春節持續巡航釣魚台及南海島礁　艦內外掛春聯宣示主權

陸體育老師變身農村靈魂人物　返鄉打造「番茄公社」 貧困村翻身

進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」高端進口冰鮮和牛空白區

過年最旺款！女子用「13萬黃金做美甲」　網喊：指甲屑我來掃

真甲整片掀開！22歲女做完「新年戰甲」摔車　醫：無延甲恐沒那麼慘

春節需求大！一天跑22戶　陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

DeepSeek今年春節再爆「驚奇」？　官方披露正測試新模型結構

哈爾濱最高溫飆至0度以上　大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

《MindsEye》爛評竟是「刻意抹黑」　大花千萬詆毀官方怒揪出

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

快訊／台南善化「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW車體爛毀　1男傷重不治

台北街頭驚見「電動小火車」載娃過馬路！網笑：天龍人的鬆弛感

當心代理式AI造反！　KPMG：企業資安將進入新戰場

遭詐千萬！桃園嬤誤信投資話術積蓄全泡湯　賣鍋燒麵重啟人生

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

【好可愛的爸】買年貨人太多 女兒比耶招手卻變隔空猜拳XD

大陸熱門新聞

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

高職男把AI當流水線　5個月產出120個App！

過年最旺美甲款！女子雙手貼滿13萬黃金

進擊的內蒙和牛！　高CP值「搶佔」進口空白區

真甲整片掀開！22歲女剛做「新年戰甲」摔車

春節需求大！一天跑22戶 陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

DeepSeek今年春節再爆「驚奇」？　官方披露正測試新模型結構

哈爾濱最高溫飆至0度以上 大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

中共中央舉行春節團拜會　習近平兩度談到台灣

陸3D列印新突破 0.6秒完成公釐級尺寸複雜物體複製

最有份量獎品！　陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年

陸體育老師返鄉「貧困村翻身」

更多熱門

相關新聞

陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命 悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

陸6名大學生參學遭高溫溶蝕送命 悲憤家屬曝唯一訴求：還原真相

大陸東北大學6名學生23日在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習時，墜入充滿黏稠礦漿的浮選槽，遭高溫溶蝕溺亡，引起社會輿論震撼。事件發生後，官方成立聯合調查組介入，中金集團也緊急道歉，仍難以平息輿論的質疑聲浪，而家屬也在悲憤之際提出唯一訴求，「還原真相！」

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡 學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

陸6名大學生參學墜礦漿池溺亡 學生曝：類似泥石流，掉進去動不了

追兇21年！內蒙女司機血案偵破

追兇21年！內蒙女司機血案偵破

內蒙農民耕地被阻 村幹部嗆聲不懂法律：上邊讓我斂錢，我就斂錢

內蒙農民耕地被阻 村幹部嗆聲不懂法律：上邊讓我斂錢，我就斂錢

內蒙出土重稀土白雲釔鋇礦　全球首次發現

內蒙出土重稀土白雲釔鋇礦　全球首次發現

關鍵字：

內蒙平安村研學摘採

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面