12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

辰宇力 ☆ 2026.2.15～2026.3.1星象預測與12星座運勢
土星進入白羊座，從直覺與夢想階段逐步邁向需要具體行動、責任與結構性的落實，集體意識傾向於重新界定目標與秩序。也可能讓人感受到行動的壓力與必須面對現實的課題。雙魚能量來到高點，情緒、藝術、療癒意識被放大，也是適合渡假放飛自我的時期。火星冥王星進入水瓶，網路輿論、科技與權力議題持續發酵。
展望未來7日，#雙子轉職能量加強。#射手安排新計畫。#獅子控制支出。#水瓶重塑長期布局。#天秤注意健康。#摩羯多溝通與學習。#雙魚魅力強。#白羊理想起飛。#處女溝通需明確。#金牛放鬆過年。#天蠍理性與情緒拉扯。#巨蟹財務整合。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴：順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會不開心緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
白羊座 Aries（3/21～4/20）
海王星已進入白羊座，是理想要落地的起跑期。社交與隱性事務並行。雙魚能量落入潛意識宮位，容易疲憊或想逃離現場。適合好好享受假期，不宜衝動決策。
本週開運色：暗紅、褐紅
2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：陰 Cloudy
2/21（SAT）：陰 Cloudy
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/1（SUN）：晴 Sunny
金牛座 Taurus（4/21～5/20）
天王星帶來價值與方向持續調整。火冥水瓶讓人際出現緊繃關係，壓力來自團隊協作。避免固守立場。要放鬆，好好過年。
本週開運色：黃、藍
2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：陰 Cloudy
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
雙子座 Gemini（5/21～6/21）
學習、科技、觀點革命成為近期關注主題。雙魚太陽開始讓你思考職涯定位，理想與專業的融合正在醞釀。雙魚能量在事業宮，方向可能出現理想化傾向，轉換跑道需具體落地。
本週開運色：銀白、藍紫
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：陰 Cloudy
2/25（WED）：陰 Cloudy
2/26（THU）：陰 Cloudy
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴 Sunny
巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
木星在命宮帶來擴張與機會，這段時間外界變動很大，但你反而有種「我必須站穩」的責任感。家庭與資源議題被強化。但雙魚能量強化情緒感知。財務與資源整合是重點。避免為他人情緒買單。
本週開運色：暖黃、橙紅
2/15（SUN）：陰 Cloudy
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：陰 Cloudy
2/28（SAT）：陰 Cloudy
3/1（SUN）：晴 Sunny
獅子座 Leo（7/23～8/22）
火星與冥王星水瓶帶來極多壓力，讓關係中的權力結構浮出檯面。關係軸線被強烈啟動。合作、伴侶議題浮上檯面。群星進入雙魚座，過年期間要謹慎控制金錢支出。
本週開運色：紫、淺海綠
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陰 Cloudy
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：陰 Cloudy
處女座 Virgo（8/23～9/22）
土星離開雙魚，現實面的壓力逐漸降低。工作與健康是核心，水瓶火星讓你忙，但也帶來升級機會。太陽水星金星在對宮雙魚，關係模糊感增加。溝通需明確，小心避免誤解。
本週開運色：綠、黃
2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：陰 Cloudy
2/19（THU）：陰 Cloudy
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/25（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
天秤座 Libra（9/23～10/23）
雙魚能量帶來浪漫與想像，加上水瓶能量的三分相，創作、戀愛、子女議題升溫。但現實面仍需管理，細節不可鬆散。注意健康，需要維持規律。
本週開運色：粉玫瑰、藍
2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：陰 Cloudy
2/21（SAT）：陰 Cloudy
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/1（SUN）：晴 Sunny
天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
水瓶火冥讓家庭與內在安全感成為焦點，雙魚強化情緒流動，容易有情緒化的年節假期。適合整理居家，與親近家人相處。理性與情緒拉扯，需要花時間整合。
本週開運色：天藍、紫
2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：陰 Cloudy
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
火星水瓶讓溝通、交通往來頻繁，但也很容易擦槍走火。雙魚能量逐步加重，使語言更感性，但容易失焦。這段時間適合安排新計畫，但避免過度理想化。
本週開運色：褐、墨綠
2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：陰 Cloudy
2/25（WED）：陰 Cloudy
2/26（THU）：陰 Cloudy
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：晴 Sunny
摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
火星離開摩羯後，壓力減輕，但也讓人開始放懶。近期花錢如流水，理財需有紀律，要收緊錢包。近期結構調整期，多溝通與學習。
本週開運色：藍、藍綠
2/15（SUN）：陰 Cloudy
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：陰 Cloudy
2/28（SAT）：陰 Cloudy
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
火冥在水瓶座，迎來強烈轉型期，不太平靜，自我期待也會提高。近期持續重塑自我結構，關鍵在長期布局。
本週開運色：藍、綠
2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陰 Cloudy
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：陰 Cloudy
雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
年度高峰期。太陽、水星、金星集中命宮，存在感提升。魅力強，但也容易過度敏感。適合啟動新計畫。是成熟與承擔的開始。
本週開運色：紅紫、黃
2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：陰 Cloudy
2/19（THU）：陰 Cloudy
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/25（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
