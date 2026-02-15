　
    • 　
>
12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

▲▼紅包,壓歲錢,千鈔,百鈔,鈔票,禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲運勢預測提醒獅子座要控制支出。（示意圖／記者曾筠淇攝）

辰宇力 ☆ 2026.2.15～2026.3.1星象預測與12星座運勢

土星進入白羊座，從直覺與夢想階段逐步邁向需要具體行動、責任與結構性的落實，集體意識傾向於重新界定目標與秩序。也可能讓人感受到行動的壓力與必須面對現實的課題。雙魚能量來到高點，情緒、藝術、療癒意識被放大，也是適合渡假放飛自我的時期。火星冥王星進入水瓶，網路輿論、科技與權力議題持續發酵。

展望未來7日，#雙子轉職能量加強。#射手安排新計畫。#獅子控制支出。#水瓶重塑長期布局。#天秤注意健康。#摩羯多溝通與學習。#雙魚魅力強。#白羊理想起飛。#處女溝通需明確。#金牛放鬆過年。#天蠍理性與情緒拉扯。#巨蟹財務整合。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會不開心緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

海王星已進入白羊座，是理想要落地的起跑期。社交與隱性事務並行。雙魚能量落入潛意識宮位，容易疲憊或想逃離現場。適合好好享受假期，不宜衝動決策。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：陰 Cloudy
2/21（SAT）：陰 Cloudy
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/1（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

天王星帶來價值與方向持續調整。火冥水瓶讓人際出現緊繃關係，壓力來自團隊協作。避免固守立場。要放鬆，好好過年。

本週開運色：黃、藍

2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：陰 Cloudy
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

學習、科技、觀點革命成為近期關注主題。雙魚太陽開始讓你思考職涯定位，理想與專業的融合正在醞釀。雙魚能量在事業宮，方向可能出現理想化傾向，轉換跑道需具體落地。

本週開運色：銀白、藍紫

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：陰 Cloudy
2/25（WED）：陰 Cloudy
2/26（THU）：陰 Cloudy
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

木星在命宮帶來擴張與機會，這段時間外界變動很大，但你反而有種「我必須站穩」的責任感。家庭與資源議題被強化。但雙魚能量強化情緒感知。財務與資源整合是重點。避免為他人情緒買單。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/15（SUN）：陰 Cloudy
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：陰 Cloudy
2/28（SAT）：陰 Cloudy
3/1（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

火星與冥王星水瓶帶來極多壓力，讓關係中的權力結構浮出檯面。關係軸線被強烈啟動。合作、伴侶議題浮上檯面。群星進入雙魚座，過年期間要謹慎控制金錢支出。

本週開運色：紫、淺海綠

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陰 Cloudy
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：陰 Cloudy

處女座 Virgo（8/23～9/22）

土星離開雙魚，現實面的壓力逐漸降低。工作與健康是核心，水瓶火星讓你忙，但也帶來升級機會。太陽水星金星在對宮雙魚，關係模糊感增加。溝通需明確，小心避免誤解。

本週開運色：綠、黃

2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：陰 Cloudy
2/19（THU）：陰 Cloudy
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/25（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天秤座 Libra（9/23～10/23）

雙魚能量帶來浪漫與想像，加上水瓶能量的三分相，創作、戀愛、子女議題升溫。但現實面仍需管理，細節不可鬆散。注意健康，需要維持規律。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/20（FRI）：陰 Cloudy
2/21（SAT）：陰 Cloudy
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/28（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/1（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

水瓶火冥讓家庭與內在安全感成為焦點，雙魚強化情緒流動，容易有情緒化的年節假期。適合整理居家，與親近家人相處。理性與情緒拉扯，需要花時間整合。

本週開運色：天藍、紫

2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/22（SUN）：陰 Cloudy
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

火星水瓶讓溝通、交通往來頻繁，但也很容易擦槍走火。雙魚能量逐步加重，使語言更感性，但容易失焦。這段時間適合安排新計畫，但避免過度理想化。

本週開運色：褐、墨綠

2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/23（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/24（TUE）：陰 Cloudy
2/25（WED）：陰 Cloudy
2/26（THU）：陰 Cloudy
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

火星離開摩羯後，壓力減輕，但也讓人開始放懶。近期花錢如流水，理財需有紀律，要收緊錢包。近期結構調整期，多溝通與學習。

本週開運色：藍、藍綠

2/15（SUN）：陰 Cloudy
2/16（MON）：晴 Sunny
2/17（TUE）：晴 Sunny
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/25（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/26（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/27（FRI）：陰 Cloudy
2/28（SAT）：陰 Cloudy
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

火冥在水瓶座，迎來強烈轉型期，不太平靜，自我期待也會提高。近期持續重塑自我結構，關鍵在長期布局。

本週開運色：藍、綠

2/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/16（MON）：暴雨 Rainy
2/17（TUE）：陰 Cloudy
2/18（WED）：晴 Sunny
2/19（THU）：晴 Sunny
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/23（MON）：暴雨 Rainy
2/24（TUE）：晴 Sunny
2/25（WED）：晴 Sunny
2/26（THU）：晴 Sunny
2/27（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/28（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/1（SUN）：陰 Cloudy

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

年度高峰期。太陽、水星、金星集中命宮，存在感提升。魅力強，但也容易過度敏感。適合啟動新計畫。是成熟與承擔的開始。

本週開運色：紅紫、黃

2/15（SUN）：晴 Sunny
2/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/18（WED）：陰 Cloudy
2/19（THU）：陰 Cloudy
2/20（FRI）：晴 Sunny
2/21（SAT）：晴 Sunny
2/22（SUN）：晴 Sunny
2/23（MON）：晴 Sunny
2/24（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/25（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/26（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/27（FRI）：晴 Sunny
2/28（SAT）：晴 Sunny
3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

有些人即使在國內努力多年，事業與財運始終平平，卻一出國就迎來轉機。命理專家小孟塔羅雲蔚老師分析，這類型命格常被形容為「外國月亮比較圓」，只要轉換環境，整體運勢就可能被重新啟動。她近日公布「出國財運榜TOP5」，點名5個星座特別適合往海外發展，更容易遇到機會、貴人與財富動能。

