　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本防衛政策轉捩點！中、俄、朝加強軍事威脅　憂美國壓力過大

▲▼駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院大選將「是否大幅強化防衛力量」推上檯面。面對中國、俄羅斯、北韓軍事動向升溫，日本是否仍能完全倚賴日美同盟？宮城大學副教授、國際法學者仲宗根卓分析，國際秩序正動搖，日本確實站在防衛政策的轉捩點，但比起單純走向現實主義與軍備擴張，更關鍵的是如何在強化防衛的同時，守住「法的支配」，避免局勢失控。

仲宗根卓接受《朝日新聞》訪問時指出，戰後國際安全架構長期建立在兩大支柱之上，一是以聯合國安理會為核心的集體安全機制，二是各國尊重國際法、遵循法治原則。然而近年來，這套體系正遭到侵蝕，「無視既有制度、試圖以武力改變現狀的國家出現了」，而日本周邊正好集中了中國、俄羅斯與北韓，使日本身處「地理與戰略上極為複雜的環境」。

他進一步分析，日本過去的安全保障以日美安保條約為基礎，美國扮演關鍵防衛角色，但在區域軍力競逐加劇的情況下，是否還能如以往般「全面保護日本」，已變得不那麼現實。正因如此，日本國內才會浮現「必須具備一定自我防衛能力」的聲浪，並反映在防衛預算大幅增加、甚至討論修憲、轉向更積極防衛姿態的政治主張上。

▲▼位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

仲宗根指出，執政聯盟文件中多次出現的「現實主義」，確實傳達出一種對外的嚇阻訊號，「即便遭到攻擊，日本也不會輕易被擊潰」。但他同時警告，若防衛姿態過度強硬，反而可能刺激周邊國家反彈，甚至引發新一輪緊張。高市首相過去談及台灣有事與非核三原則調整的言論，就是容易引發外界誤解的例子。

在核政策上，仲宗根直言，若鬆動「不引進核武」原則、容許美國核武部署，勢必在國內引發強烈反彈，也可能被中國、俄羅斯與北韓視為挑釁，導致核武與軍備競賽升溫，「為了避免核威脅而調整政策，卻可能讓核戰風險更高，這是必須正視的矛盾」。

他認為，日本確實不能再停留在「只宣稱專守防衛就能換來和平」的思維，但防衛力強化應嚴守底線，聚焦於「被攻擊時的防衛能力」，讓對方認知到進攻成本過高，而非追求攻擊性軍力。更重要的是，日本仍應持續扮演「法的支配」倡議者角色，當他國違反國際法時，透過國際社會揭露與譴責，削弱其正當性與信用。

仲宗根最後強調，短期內武力或許能帶來利益，但長期將付出信任與秩序崩解的代價。他呼籲選民在投票時，不只比較誰的軍事主張更強硬，而是思考「誰能在現實與法治之間，提出最能避免戰爭的路徑」，這才是日本在動盪國際局勢中的真正課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴
獨／台人超狂！正妹跪中千萬　小廟2周創萬燈奇蹟
高國豪肘擊臉部！　對手倒地當場爆血
立院風水寶地曝光　同層4立委拿2026選戰門票拚「市長樓」歷
快訊／小年夜悲劇　工人遭砸頭宣告不治
才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本防衛政策轉捩點！中、俄、朝加強軍事威脅　憂美國壓力過大

自民黨大勝衝擊防衛政策！日「無人機、核潛艦」構想　現實難執行

多數致命傷害發生於送醫前　戰傷救護訓練著眼關鍵風險處置

開箱國軍「單兵戰傷急救包」　現代部隊救護體系的核心裝備

低配版五代機的生存測試？　俄羅斯蘇-75傳即將首飛

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」！美國戰略轉向引憂慮

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

日本防衛政策轉捩點！中、俄、朝加強軍事威脅　憂美國壓力過大

自民黨大勝衝擊防衛政策！日「無人機、核潛艦」構想　現實難執行

多數致命傷害發生於送醫前　戰傷救護訓練著眼關鍵風險處置

開箱國軍「單兵戰傷急救包」　現代部隊救護體系的核心裝備

低配版五代機的生存測試？　俄羅斯蘇-75傳即將首飛

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」！美國戰略轉向引憂慮

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

我家牛排本體是Buffet！網友眼中耽誤系品牌「藏壽司是扭蛋店」　

外交節奏大不同！賴清德已400多天未出訪　對比扁馬英差異一次看

「塞車憋7小時」進急診！妻血尿、夫導尿1000cc　醫揭嚴重後果

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　70歲女主持人送辦、賭客裁罰

吸塵器別收起來！　清潔專家「懶人3妙招」輕鬆大掃除

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

（有圖）神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足　BIBI姊妹極致風格反差

列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴：沒理由聚一起了

【天坑吞貨櫃屋】上海地鐵工程坍塌！ 人群奔逃驚喊：這個樓在震動

軍武熱門新聞

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

自民黨大勝衝擊防衛政策　現實面恐難執行

俄羅斯蘇-75傳出即將首飛

全球8年多「零核試」破紀錄　川普不安了

開箱國軍「單兵戰傷急救包」

戰傷救護訓練著眼關鍵風險處置

日本防衛政策轉捩點　中俄朝加強軍事威脅

梅總長視導烏坵防務　慰勉官兵戍守前線辛勞

行政院核定無人機部隊適用戰鬥部隊加給　官兵今明兩日獲領

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

095型核潛艇傳已神秘出海試航

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

憲兵239營戰備偵巡衛戍首都

「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力

更多熱門

相關新聞

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

台人超愛去日本　網曬「1地圖」驚喊：難怪

日本旅遊熱度在2025年攀向巔峰，根據日本政府觀光局（JNTO）最新公布的年度數據，訪日外國旅客首度突破4000萬大關，其中台灣全年共有超過676萬人次造訪。近日更有日本網友發文表示，日本地方機場的國際航網幾乎被台灣「統治」，並曬出一張分佈地圖，顯示多數二線城市的直飛最遠航點竟然全是台北。

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

關鍵字：

日韓要聞國際軍武日本

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面