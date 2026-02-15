日本防衛政策轉捩點！中、俄、朝加強軍事威脅　憂美國壓力過大

▲駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院大選將「是否大幅強化防衛力量」推上檯面。面對中國、俄羅斯、北韓軍事動向升溫，日本是否仍能完全倚賴日美同盟？宮城大學副教授、國際法學者仲宗根卓分析，國際秩序正動搖，日本確實站在防衛政策的轉捩點，但比起單純走向現實主義與軍備擴張，更關鍵的是如何在強化防衛的同時，守住「法的支配」，避免局勢失控。

仲宗根卓接受《朝日新聞》訪問時指出，戰後國際安全架構長期建立在兩大支柱之上，一是以聯合國安理會為核心的集體安全機制，二是各國尊重國際法、遵循法治原則。然而近年來，這套體系正遭到侵蝕，「無視既有制度、試圖以武力改變現狀的國家出現了」，而日本周邊正好集中了中國、俄羅斯與北韓，使日本身處「地理與戰略上極為複雜的環境」。

他進一步分析，日本過去的安全保障以日美安保條約為基礎，美國扮演關鍵防衛角色，但在區域軍力競逐加劇的情況下，是否還能如以往般「全面保護日本」，已變得不那麼現實。正因如此，日本國內才會浮現「必須具備一定自我防衛能力」的聲浪，並反映在防衛預算大幅增加、甚至討論修憲、轉向更積極防衛姿態的政治主張上。

▲位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

仲宗根指出，執政聯盟文件中多次出現的「現實主義」，確實傳達出一種對外的嚇阻訊號，「即便遭到攻擊，日本也不會輕易被擊潰」。但他同時警告，若防衛姿態過度強硬，反而可能刺激周邊國家反彈，甚至引發新一輪緊張。高市首相過去談及台灣有事與非核三原則調整的言論，就是容易引發外界誤解的例子。

在核政策上，仲宗根直言，若鬆動「不引進核武」原則、容許美國核武部署，勢必在國內引發強烈反彈，也可能被中國、俄羅斯與北韓視為挑釁，導致核武與軍備競賽升溫，「為了避免核威脅而調整政策，卻可能讓核戰風險更高，這是必須正視的矛盾」。

他認為，日本確實不能再停留在「只宣稱專守防衛就能換來和平」的思維，但防衛力強化應嚴守底線，聚焦於「被攻擊時的防衛能力」，讓對方認知到進攻成本過高，而非追求攻擊性軍力。更重要的是，日本仍應持續扮演「法的支配」倡議者角色，當他國違反國際法時，透過國際社會揭露與譴責，削弱其正當性與信用。

仲宗根最後強調，短期內武力或許能帶來利益，但長期將付出信任與秩序崩解的代價。他呼籲選民在投票時，不只比較誰的軍事主張更強硬，而是思考「誰能在現實與法治之間，提出最能避免戰爭的路徑」，這才是日本在動盪國際局勢中的真正課題。