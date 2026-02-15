自民黨大勝衝擊防衛政策！日「無人機、核潛艦」構想　現實難執行

▲日本首相高市早苗在自民黨總部針對眾議院選舉結果召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院改選取得戰後最大勝利，拿下超過3分之2席次，外界預期日本防衛政策將快速升級，包括大量導入攻擊型無人機與規劃核動力潛艦。然而，防衛省內部與專家警告，現實環境與人力條件尚未成熟，「現場人員疲憊，政策恐難落實」。

根據日媒《朝日新聞》，高市內閣自去年秋季上任以後，即將防衛費目標提前至國內生產總值（GDP）2%，今年度防衛預算已增至約11兆日圓（約新台幣2.7兆元）。選前她宣示「構築新時代防衛體制」，強調面對中國與俄烏戰爭局勢的挑戰必須加強軍事能力。眾議院改選隔天，防衛省幹部坦言，「沒想到結果會這麼極端」，顯示政策推動壓力將陡增。

在政策細節上，高市政府推動「沿岸防衛盾」計畫，計畫來年度首次編列超過千億日圓預算，引進數千架攻擊型無人機。她在選戰中也多次提及，要利用無人機「建立新型戰鬥模式」。不過，防衛省人士指出，「目前自衛隊缺乏真正能運用無人機的環境與運作構想」，國內演習場規模有限，訓練時若失控可能墜落民間區域；電波干擾訓練也可能影響手機或電視運作，因此被內部戲稱為「ハリボテ構想」（紙老虎式計畫）。

此外，自民黨與日本維新會的連立協議中提及的「次世代動力艦」構想，也引發防衛省疑慮。核動力潛艦雖可長期潛航、搭載遠程導彈，但需要大量專業人力，艦體規模也較大，人員需求是傳統潛艦的兩倍以上。然而，自衛隊每年仍面臨約2萬人定員不足，海上自衛隊尤其吃緊，潛艦職務更因長期封閉、行蹤保密而被視為最嚴苛工作之一。一名防衛省幹部坦言，「現實是，辦不到」。

外交與地緣政治也為防衛政策增添壓力。高市早苗提及「台灣有事」後，日中關係持續緊張，12月中國航空母艦載機曾對日本戰機進行雷達照射。自衛隊對中國機的緊急起飛常態化，自2013年度起每年均超過400次。防衛省人士指出，「現場疲憊，防衛強化的同時，也希望外交努力能避免小摩擦演變為戰爭」。

專家與官員普遍認為，高市早苗與自民黨的防衛擴張策略，雖在政治上獲得壓倒性支持，但在無人機運用環境、核潛艦人力與現場負荷上仍面臨實際困境，政策落地仍需時間與現實調整。